Este actor venezolano golpeó y amenazó a un camarógrafo

Cuando se encontraban los periodistas en el preestreno de la película “Los 8-6”, en un centro comercial ubicado en La California, un camarógrafo fue agredido verbal y físicamente por el reconocido actor Laureano Olivarez, quien desató una contienda al acusar al trabajador de grabar el film para usarlo como piratería.

El productor de la película, al percatarse de la situación, arremetió contra el camarógrafo del portal de noticias Caraota Digital, y lo despojó de la tarjeta de video, Laureano por su parte, quien es el protagonista de “Los 8-6”, lo amenazó de muerte si no borraba el material.

El camarógrafo Rander Marín relató que “El actor me golpeó con la mano en el pecho, me amenazó con lanzarme el trípode de la cámara en la cabeza. Después me dijo que si me veía en la calle me iba a matar”. Pero la cosa no paró allí, pues a la periodista del mismo medio, Vanessa Guzmán, la sacaron de la proyección usando palabras denigrantes hacia la mujer.

El jefe de entretenimiento de Caraota Digital, Víctor Paredes, anunció que el camarógrafo estaba haciendo su trabajo periodístico, y que las imágenes se usarían para reforzar el material audiovisual. Además, rechazó lo acontecido con su personal, ya que ellos asistieron porque recibieron la invitación formal para acudir el evento.

DC|Ronda