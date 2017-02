Ellos son los nominados a los premios Billboard Latino 2017

Estrellas como Shakira, Nicky Jam, Maluma, J Balvin y Enrique Iglesias lideran las nominaciones de este año.

Por primera vez, Telemundo anunció a los nominados a través de Facebook Live, y nosotros estamos emocionados porque la intérprete de Olvídame y Pega la Vuelta se presentará en los Premios Billboard de la Música Latina 2017 que se celebrarán el próximo 27 de abril, y será transmitido en vivo por Telemundo.

No podemos esperar a ver qué sorpresas tiene JLo para este gran show, ya que la última vez que la vimos sobre este escenario fue en 2015, cuando le rindió un sentido tributo a Selena Quintanilla cantando temas como Amor Prohibido, Como La Flor, No Me Queda Más y Bidi Bidi Bom Bom.

Artista del año: J Balvin, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Nicky Jam.

— Artista del año, debut: CNCO, Crecer Germán, Ozuna, Ulíces Chaidez y sus Plebes.

— Gira del año: Julión Álvarez y Su Norteño Banda, Maná, Marc Anthony, Marco Antonio Solís.

— Artista del año, redes sociales: Enrique Iglesias, Jennifer López, Maluma, Shakira.

— Artista crossover del año: Calvin Harris, Drake, Justin Bieber, Rihanna.

— “Hot Latin Song” canción del año: Carlos Vives & Shakira, “La bicicleta”; Daddy Yankee, “Shaky Shaky”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Nicky Jam, “Hasta el amanecer”.

— “Hot Latin Song” colaboración vocal: Carlos Vives & Shakira, “La bicicleta”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Farruko con Ky-Mani Marley, “Chillax”; Shakira con Maluma, “Chantaje”.

— “Hot Latin Song” artista del año, masculino: Daddy Yankee, J Balvin, Maluma, Nicky Jam.

— “Hot Latin Song” artista del año, femenino: Becky G, Jennifer López, Shakira, Thalía.

— “Hot Latin Song” artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Zion & Lennox.

— “Hot Latin Song” sello discográfico del año: DEL, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— “Hot Latin Song” casa disquera del año: Capitol Latin, DEL, Fonovisa, Sony Music Latin.

— Canción del año, airplay: Carlos Vives & Shakira “La bicicleta”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Nicky Jam, “Hasta el amanecer”; Prince Royce, “La carretera”.

— Sello discográfico del año, airplay: Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa disquera del año, airplay: Disa, Fonovisa, Sony Music Latin, Warner Latina.

— Canción del año, digital: Carlos Vives & Shakira, “La bicicleta”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Nicky Jam, “Hasta el amanecer”; Pitbull con Sensato, Lil Jon & Osmani García, “El taxi”.

— Canción del año, streaming: Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, “Te metiste”; Daddy Yankee, “Shaky Shaky”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Nicky Jam, “Hasta el amanecer”.

— “Top Latin Album” del año: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Que bendición”; Juan Gabriel, “Los dúo 2”; Juan Gabriel, “Vestido de etiqueta: Por Eduardo Magallanes”; Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, “Recuerden mi estilo”.

— “Top Latin” álbum recopilación del año: “20 bandazos de oro: puros éxitos”, “De Puerto Rico para el mundo”, “Las bandas románticas de América 2016”, “Latin Hits 2016: Club Edition”.

— “Top Latin Album” artista del año, masculino: J Balvin, Joan Sebastian, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís.

— “Top Latin Album” artista del año, femenino: Ana Gabriel, Jenni Rivera, Selena, Thalía.

— “Top Latin Album” artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

— “Top Latin Album” sello discográfico del año: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— “Top Latin Album” casa discográfica del año: DEL, Disa, Fonovisa, Sony Music Latin.

— “Latin Pop Song” del año: Carlos Vives & Shakira, “La bicicleta”; Chino & Nacho con Daddy Yankee, “Andas en mi cabeza”; Enrique Iglesias con Wisin, “Duele el corazón”; Reik & Nicky Jam, “Ya me enteré”.

— “Latin Pop Songs” artista del año, solista: Carlos Vives, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Shakira.

— “Latin Pop Songs”, artista del año, dúo o grupo: Chino & Nacho, CNCO, Jesse & Joy, Sin Bandera.

— Sello discográfico del año, “Latin Pop Airplay”: Mr. 305, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa discográfica del año, “Latin Pop Airplay”: Capitol Latin, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.

— “Latin Pop Album” del año: CNCO, “Primera cita”; Juan Gabriel, “Los dúo 2”; Juan Gabriel, “Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes”; Selena, “Lo Mejor de…”.

— “Latin Pop Albums” artista del año, solista: Ana Gabriel, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Selena.

— “Latin Pop Albums” artista del año, dúo o grupo: CNCO, Il Divo, Jesse & Joy, Reik.

— Sello discográfico del año, “Latin Pop Albums”: Columbia, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa discográfica del año, “Latin Pop Albums”: Capitol Latin, Fonovisa, Sony Music Latin, Universal Music Latino.

— Canción tropical del año: Deorro con Pitbull & Elvis Crespo, “Bailar”; Gente de Zona con Marc Anthony, “Traidora”; Prince Royce, “La carretera”; Víctor Manuelle & Yandel, “Imaginar”.

— “Tropical Songs” artista del año, solista: Elvis Crespo, Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos.

— “Tropical Songs” artista del año, dúo o grupo: 24 Horas, Chiquito Team Band, Gente de Zona, Grupo Niche.

— Sello discográfico del año, “Tropical Songs Airplay”: LP, ParkEast, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— Casa discográfica del año, “Tropical Songs Airplay”: Capitol Latin, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.

— Álbum tropical del año: Aventura, “Todavía me amas: lo mejor de Aventura”; El Gran Combo de Puerto Rico, “Alunizando”; Gente de Zona, “Visualízate”; La Tribu de Abrante, “Otro formato de música”.

— “Tropical Albums” artista del año, solista: Diego “El Cigala”, Manny Manuel, Marc Anthony, Víctor Manuelle.

— “Tropical Albums” artista del año, dúo o grupo: Aventura, El Gran Combo de Puerto Rico, Gente de Zona, La Tribu de Abrante.

— Sello discográfico del año, “Tropical Albums”: EGC, Planet Records, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— Casa discográfica del año, “Tropical Albums”: Magnus, Planet Records, Premium Latin, Sony Music Latin.

— Canción regional mexicana del año: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Me vas a extrañar”; Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Solo con verte”; La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, “Me va a pesar”; Regulo Caro, “Cicatriiices”.

— “Regional Mexican Songs” artista del año, solista: Adriel Favela, Gerardo Ortiz, Regulo Caro, Remmy Valenzuela.

— “Regional Mexican Songs” artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

— Sello discográfico del año, “Regional Mexican Airplay”: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— Casa discográfica del año, “Regional Mexican Airplay”: DEL, Disa, Fonovisa, Lizos.

— Álbum regional mexicano del año: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Que bendición”; Julión Álvarez y su Norteño Banda, “Lecciones para el corazón”; Julión Álvarez y su Norteño Banda, “Mis ídolos, hoy mis amigos!!!”; Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, “Recuerden mi estilo”.

— “Regional Mexican Albums” artista del año, solista: Espinoza Paz, Jenni Rivera, Joan Sebastian, Vicente Fernández.

— “Regional Mexican Albums” artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

— Sello discográfico del año, “Regional Mexican Albums”: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— Casa discográfica del año, “Regional Mexican Albums”: DEL, Disa, Fonovisa, Lizos.

— Canción “Latin Rhythm” del año: Farruko con Ky-Mani Marley, “Chillax”; J Balvin, “Bobo”; Maluma con Yandel, “El perdedor”; Nicky Jam, “Hasta el amanecer”.

— “Latin Rhythm Songs” artista del año, solista: J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Yandel.

— “Latin Rhythm Songs” artista del año, dúo o grupo: Alexis & Fido, Plan B, Play-N-Skillz, Zion & Lennox.

— Sello discográfico del año, “Latin Rhythm Airplay”: Mr. 305, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa discográfica del año, “Latin Rhythm Airplay”: Capitol Latin, La Industria, Sony Music Latin, Warner Latina.

— Álbum “Latin Rhythm” del año: Farruko, “Visionary”; J Balvin, “Energía”; Maluma, “Pretty Boy Dirty Boy”; Yandel, “Dangerous”.

— “Latin Rhythm Albums” artista del año, solista: Farruko, J Balvin, Maluma, Pitbull.

— “Latin Rhythm Albums” artista del año, dúo o grupo: Cartel de Santa, Plan B, Yomil y El Dany, Zion & Lennox.

— Sello discográfico del año, “Latin Rhythm Albums”: Rich, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa discográfica del año, “Latin Rhythm Albums”: Capitol Latin, Pina, Sony Music Latin, Universal Music Latino.

— Compositor del año: Edén Muñoz, Horacio Palencia Cisneros, Luciano Luna Díaz, Raymond Luis “Daddy Yankee” Ayala Rodríguez.

— Editora del año: DEL World Songs, ASCAP; Dulce Maria Music, LLC, SESAC; Sony/ATV Discos Music Publishing LLC, ASCAP; Sony/ATV Latin Music Publishing, LLC, BMI.

— Corporación editora del año: BMG, Sony/ATV Music, Universal Music, Warner/Chappell Music.

— Productor del año: Alejandro “Sky” Ramírez Suárez, Jesús Jaime González Terrazas, Saga Whiteblack, Sergio Lizárraga.

