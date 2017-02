El magazine Vitrina tiene nuevo animador

El estudio 1 de Televen recibió este jueves a José Andrés Vivas “El Gocho”, quien ganó el segundo lugar en el reality del magazine matutino “Talento Vitrina”. El joven comunicador se une al tren delantero de animadores del programa, acompañado de Ly Jonaitis y Anmarie Camacho.

Desde su entrada al “canal de la bolita roja” le dice a los productores, personal y asistentes del canal: ¡Buenos días!. Y es que para Vivas el no haberse llevado el primer lugar del concurso de talento, transmitido el pasado mes de septiembre por Televen, significó el paso más importante para el cumplimiento de la experiencia más grande en su carrera profesional y, sin duda, el fruto de una larga lucha para ver su sueño hecho realidad. Hoy es un “Talento Vitrina”.

Con la espontaneidad que le caracteriza, el locutor, animador y comediante cuenta sus expectativas y lo que representa ser parte de la Vitrina más famosa y vista en toda Venezuela.

¿Esperabas el reto de ser animador en Vitrina?

-No, no me esperaba esta oportunidad. Tenía otros proyectos que de inmediato puse a un lado, por esto. Imagínate. Primero fui pasante, asistente de producción, productor, voice over y ahora, desde hoy, animador de Vitrina. Hoy puedo decir que los sueños sí se cumplen.

¿Vienes con un estilo adaptado al programa o mantendrás tu esencia?

-No, creo que por esa razón me llamaron. Vengo con el estilo que me caracteriza, no voy a ser el galán, pero tampoco el animador acartonado. Mantendré mi personalidad explosiva, mi tónica de humor y la frescura, seguiré siendo el mismo.

¿Cuál será el sello personal que le imprimirá José Andrés a Vitrina?

-Vengo a divertir y a divertirme. Lo esencial es y siempre será la conexión que tengamos como equipo dentro del estudio, porque es lo que reflejaremos en pantalla, ese trabajo garantiza el éxito.

Caja repleta de talentos

José Andrés Vivas, conocido en el medio artístico como “El gocho” posee una basta trayectoria profesional que hoy le da experiencia como productor de televisión, locutor, animador y director creativo. Su carrera inició cuando contaba con tan solo 10 años de edad en Montaña Tv, una televisora local en la ciudad de Cordero, estado Táchira, donde nació y creció, pero que dejó hace una década para trasladarse a Caracas en busca de sus sueños. En ella dejó a su familia, con la que dice tener su cable directo a tierra. “Son cinco personas que me recuerdan que el secreto del éxito está en la humildad”, dice.

La figura masculina de Vitrina define su carrera como una mezcla que se complementa con los talentos que posee. Reconoce el respeto hacía la comedia y la responsabilidad que requiere hacerla, afirma que, como buen creativo, va dibujando sus sueños.

¿Piensas dejar a un lado el rol de locutor y comediante?

-No para nada. Pienso continuar con mi programa radial en las mañanas, es mi bebé consentido, una de las experiencias más gratificante que he vivido.

¿Cómo harás para conjugar la televisión con tu familia?

– Tengo una filosofía de vida y es: si yo estoy bien, mi familia tiene que estar bien. Trabajo muy fuerte para que ellos estén contentos, ese es mi propósito.

Eso quiere decir que tu familia en estos momentos celebra tu triunfo…

-Sí, mi familia en estos momentos se siente feliz, con un poco de miedo al igual que yo por el hecho de saber que mi vida dejará de ser privada, pero siguiendo el consejo de mi mamá. “Hijo sea humilde que es lo más valioso de una persona”. No se me olvida de dónde vengo, de dónde soy y quién soy. Si algo he aprendido es que perdiendo también se gana, voy directo a ser el número uno y quiero que me recuerden como el Renny Ottolina de mi época.

