Édgar Ramírez tiene un amor y es una tierna rubia (Foto)

Luego de que la actriz española Ana De Armas, publicó una foto con el venezolano Edgar Ramírez, comenzaron a circular rumores de una supuesta relación entre ambos, por lo que él mismo lo confirmó.

El protagonista de “Libertador”, colgó la misma foto en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece la actriz dándole un apasionado beso, junto a un tierno mensaje que decía “Siempre más y mejor”.

Always more and better • Siempre más y mejor 😍 Una publicación compartida de Edgar Ramirez (@edgarramirez25) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 1:29 PST

Aunque el actor es reconocido por no mostrar sus relaciones en público, todo parece indicar que está vez cupido si lo flechó. Recordemos que De Armas compartió escenas con Ramírez, en la película “Hands of Stone”, donde él interpretaba al ex boxeador Roberto Durán.

DC|Ronda