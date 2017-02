Dulce María desmiente rumores de embarazo

La cantante Dulce María desmintió estar embarazada luego de que la revista TVNotas, presentara pruebas falsas y una historia completamente fuera de la realidad.

“Realmente se me hace superbajo lo que hacen; desde que se publicó la nota hay gente que me ha hablado para felicitarme porque voy a ser mamá y eso no es cierto. Lo grave es que siguen con sus historias, han sacado muchas mentiras y difamaciones. Es muy indignante. El día de mañana que vean que no me creció la panza, ¿qué van a inventar? “, reprochó la mexicana al medio.

Hace unos días se dio a conocer la noticia de Dulce María estaría esperando a su primer bebé, luego de que Alfonso Herrera y Anahí dieran la bienvenida a sus respectivos hijos.

DC/EN