¡Desgarrador! Adolescente se quita la vida luego de ser violada y esta es la emotiva carta que dejó

Cassidy Trevan, de 13 años, dejó una carta dirigida a sus compañeros de clase y a sus padre, la misma ha generado un gran impacto en el mundo, ya que tras terminarla, Trevan decidió quitarse la vida.

El hecho ocurrió en Melbourne, Australia, en complicidad con sus amigas y unos compañeros de clases. El escrito fue encontrado por su madre, quien decidió publicarla con el fin de que todos conocieron la vida de su hija.

“Temía que la acosadora principal encontrara donde se habían mudado o que le enviara nuevamente a los chicos para que la violen de nuevo. Una vez hasta tuvo un ataque de pánico pensando que estaban yendo a buscarla”, expresó la madre, envuelta en llanto, de acuerdo a lo publicado por Infobae.

A continuación el texto íntegro:

“Advertencia a todos los estudiantes de XXX”

Yo era alumna y fui violada por algunos de los estudiantes que todavía concurren a esa escuela. Sé que esto puede sonar como que quiero llamar la atención, pero honestamente está lejos de eso. Tengo muchos motivos para hacer esto, los cuales explicaré.

Mi objetivo es alertar a otras personas (en su mayoría estudiantes, pero también a los padres) acerca de lo que ocurre porque estoy preocupada; si pudieron hacerlo en mí podrían hacerlo en cualquier otra chica como yo o al menos intentarlo. Tú tienes en verdad el poder para detener que esto ocurra. Recuerda que quienes me hicieron esto eran alumnos de escuela. Es difícil de creer, lo sé. Pero es la verdad.

No hago esto por venganza para aquellos estudiantes que me violaron, armaron la violación, me acosaron por la violación, se burlaron por la violación o cualquiera de esas cosas. Tampoco lo hago para llamar la atención como mencioné antes, quiero dejarlo en claro.

Hago esto por los más de 1.500 alumnos entre 7 y 12 años y que deben estar advertidos. Lo siento porque me pasó a mí y porque el personal de la escuela no hizo nada para ayudarme. Es ahora mi deber advertirlos y que sepan qué ocurrió. No lo que pudieron haber escuchado en la escuela, sino lo que ocurrió.

Pero también hago esto por mí. Quiero finalmente, después de un año y medio, ser dejada en paz. Es sorprendente cómo tantos estudiantes de XXX han escuchado historias sobre mí y lo raro que todavía se hablen cosas sobre mi vida por estos días. Todavía soy contactada en Facebook por alumnos que nunca conocí que me dicen ‘puta’. Me fui de escuelas, de casa y todavía soy contactada y sufro bullying. No puedo detener los rumores, pero al menos podría intentar contar lo que en verdad ocurrió. Pero como dije, honestamente es más por el resto de los estudiantes que están inadvertidos de esto y que están en peligro por estos otros alumnos.

Mi nombre es Cassidy Trevan y fui violada.

DC/EC