muchas gracias @ricky_martin por tu visita a @unnuevodia @telemundo y tu buen sentido del humor! #ConRickyPaLasVegas PD: mis sinceras disculpas a @mauyricky por lo que le hice a su canción. (la versión completa en mi facebook)

