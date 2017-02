Cuando un amigo se va. Por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

José Alberto García Gallo, mejor conocido en el mundo como Alberto Cortez, es un excelente compositor, cantante, poeta y trovador Argentino, que en toda su carrera, sus presentaciones, conciertos y dentro de su gran repertorio de poemas y canciones, logró no sólo el éxito, el apoyo y el respeto de su público, sino que escribió grandes temas que perdurarán en la memoria de esta y las generaciones por venir, en el mundo de habla hispana y en otras latitudes y hago referencia a este extraordinario ser humano, porque en un momento tan triste como el que vivimos quienes conocimos a Jaime Rodríguez Pérez, el popular y querido compita, vale la pena dejar públicamente demostrado, que con su reciente desaparición física, se nos ha ido un hombre especial, un empresario exitoso, un padre de familia integral y también un ser de grandes dimensiones humanas, respetuoso, cordial, agradable y amigo ejemplar, que sin un ápice de dudas, podemos identificar con una de las letras más trascendentes que escribiera el citado personaje del mundo del arte y la composición.

Detenerse a escuchar, detallar y profundizar en el tema Cuando Un Amigo Se Va de Alberto Cortez, es recordar, escuchar, compartir y tener presente al compa, porque como bien dice la canción cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo; cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar ni con las aguas de un río; cuando un amigo se va una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido; cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino; cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras de un hastío; cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Eso significa este tema para los que conocimos y por supuesto quisimos a nuestro hermano Jaime Rodríguez, para quienes compartimos tantos momentos de alegría sana con él, a quienes lo vivimos y disfrutamos acompañando a los Hermanos Rodríguez, a Gualberto, a Juancito Rengel, al doctor Ibarreto con la canción Donde? Que popularizó nuestro otro hermano El Pichón o a Alexis Martínez, con las canciones que él le regaló a la Cumaná de sus amores, al Mar Caribe y a nuestra gente, Jaime nos deja un gran vacío y los ratos jamás serán iguales sin la presencia física del compa con su guitarra, pero aunque se nos fue físicamente, el siempre estará con nosotros, porque quedará un tizón encendido, que nos hará recordarlo y tenerlo presente, cada vez que sus amigos nos reunamos o que nos topemos con Haroldito, que veamos a Raulito o nos encontremos con su querida Negra o con sus adorados hijos Janna o Jaimito, a quienes también les profesamos una alta estima y afecto. Esto no es un adiós mi compa, porque siempre vas a estar en nuestros corazones y nuestro recuerdo, como lo que fuiste un gran hermano e inigualable amigo, que dios te bendiga y reciba, como se recibe a los grandes hombres, que pasaron por la tierra haciendo el Bien sin escatimar, ni mirar a quien. PAZ A TU ALMA

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / [email protected] / @pedrosegundoABP