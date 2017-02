Cristiano explotó: “Yo he marcado, ¿tú qué has hecho?”

Cristiano Ronaldo acabó el partido de Mestalla enfadado. Como el resto del Madrid. El equipo se dejaba ante el Valencia (2-1) una de las vidas extra de esta temporada (la otra es el partido ante el Celta que aún no tiene fecha) y el vestuario era consciente de ello. Nada más pitar el final del encuentro De Burgos Bengoetxea, las cámaras de Deportes Cuatro captaron al portugués yéndose al túnel de vestuarios contrariado, ladeando la cabeza.

En un determinado momento, Cristiano alzó la mirada y, tras unos segundos, espetó: “Yo he marcado un gol, ¿tú qué has hecho?”. Las cámaras no identificaron al destinatario del mensaje del portugués, que se detuvo a conversar unos segundos con Nani, pero el enfado era evidente.

Las cámaras de Deportes Cuatro hicieron un exhaustivo seguimiento a Cristiano durante el encuentro. El portugués arrancó el encuentro bromeando con Marcelo, pero esa sonrisa se le borró en el minuto 3, con el gol de Zaza. El ‘7’ se dirigió al resto del equipo y comenzó a animarles: “¡Vamos!”. En el minuto 8, Orellana agrandó la brecha con el 2-0, que hizo a Cristiano bajar la cabeza.

Desde entonces, Cristiano se echó el equipo a las espaldas y volvió a cargarse con la responsabilidad del gol. Las imágenes mostraron a un portugués animando a los suyos durante todo el partido, incluso en los últimos minutos del partido ordenó a Keylor subir a rematar el último córner. Al final no hubo remontada y Cristiano abandonó Mestalla contrariado y lanzando un mensaje con un destinatario aún desconocido.

DC|AS