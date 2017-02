Consejos Comunales en Baralt le exigen a Arias Cárdenas que cumpla con los Clap #16Feb

Desde las cinco de la madrugada de este jueves consejos comunales y vecinos de los sectores la florida, en el municipio Baralt, estado Zulia, y la golfo trancaron la avenida principal de la ciudad en protesta por la falta de comida y el incumplimiento de los Clap.

La Sra Magaly Rondón manifestó “la razón de la protesta es que para todas partes llega la comida de los Clap, la caja feliz, en diciembre llego el pernil pero a nosotros nada, en el sector la golfo, no nos toman en cuenta para nada” dijo

Cabe destacar que la declarante es parte del consejo comunal de la zona y aun así indico “el consejo comunal de nosotros si trabaja pero nos engañan” expresó.

La ciudadana Maryuri Salas del sector la golfo, manifestó haber diligencias para conseguir la respectiva asignación de los clap ante los ciudadanos “Arnaldo Nieves, Miguel Betancourt, Rafael Sánchez, Arnoldo Nieves y hasta con el propio Jarvis Rondón y nada” puntualizó

De igual forma la señora Oneida Parra Matos quien indico ser afecta al gobierno dijo “yo pertenezco al gobierno, pero desde Enero no nos llega la bolsa de comida y nosotros no comemos de mes a mes, comemos todos los días, y le pedimos al alcalde Jarvis Rondón que haga acto de presencia, y nos dé la cara, ya que no nos dijeron que la comida del sector la florida iba a llegar cada tres meses” apunto.

Los manifestantes suplicaron la atención a su problema ya que expresan que lo que ganas no les alcanza para resolver la tres necesarias comidas al día, y son muchas las familias que están pasando hambre y se acuestan sin comer.

DC|Pueblo Noticias