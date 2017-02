Conoce el pendrive con más espacio del mundo

Llenar un pendrive es algo muy común y que todos sufrimos. Aunque cada vez son más grandes y llenar 32GB no es tan sencillo como llenar 4 u 8, cuanto más espacio se nos da, más nos esforzamos en llenarlos de archivos.

Justo eso es lo que he intentado con el nuevo pendrive de Kingston, pero no he sido capaz. Resulta que 2TB dan para mucho más de lo que pensaba. Aunque a Kingston se la conoce por sus componentes para ordenadores y por sus tarjetas SD, también son un fabricante bastante potente de pendrives. Y puestos a llamar un poco más la atención en ese área, se han subido a la parra con un nuevo modelo: el DataTraveler Ultimate GT, que puede tener 1TB o 2TB de espacio.

Por si no sabes lo que es un terabyte, o TB en su abreviatura, es un billón de bytes, equivale a 1.000 gigabytes. Sí es muchísimo espacio y da para almacenar decenas de películas, todas las temporadas de Los Soprano y The Wire, todas las fotografías de mi ordenador, toda la música… y más cosas, porque tras copiar todo esto, aún me quedaban unos 200 GB de espacio.

Tardé bastante en copiar la mayor parte de este contenido porque mi ordenador de sobremesa no tiene puertos USB 3. Tener velocidades de lectura y de escritura de 300Mbps y de 200Mbps, respectivamente, solo importa si tienes un ordenador a la última, con USB 3.1 a ser posible. Por fortuna, cualquier ordenador medianamente moderno tiene un puerto USB (de estos que son azules por dentro), así que no debería ser un problema.

Con el Macbook Pro de 2016, el que no tiene puertos USB estándar, pero que tiene dos puertos UBC C muy rápidos, los resultados de escritura y lectura son maravillosos, casi de ensueño: copiar un archivo de 3GB en 15 segundos es una gozada. Tuve que usar un adaptador, sí, pero esto no perjudicó (o yo no lo noté al menos) a la velocidad con la que funcionaba el pendrive. Su diseño, por cierto, puede ser un problema.

Al ser tan aparatoso y grandote, en un portátil suele tapar otros puertos. Por esa razón, incluye un cable para conectarlo sin robar mucho hueco y para que el propio puerto USB no sufra demasiado, porque el cacharro pesa un poquito y, en un puerto en vertical, lo mismo este termina doblándose. Nada negativo, en realidad, pero hay que tener cuidado con ello.

¿Para quién puede resultar útil este dispositivo? Un pendrive con tanto espacio y tan buena velocidad es genial si te dedicas a editar vídeo, por ejemplo. Montar directamente desde el pendrive no es recomendable, pero con este dispositivo es posible, igual que copiarse un archivo de calidad y en resolución 4K con facilidad. El problema, claro, es el precio.

Pagar en torno a 1.500 euros (no se ha confirmado el precio aún, pero es la cifra que me ha dado Kingston) por un pendrive es una locura, se mire por donde se mire. Por muy útil que sea, un disco duro no muy grandote y características similares que, aún siendo caros (en la línea de los 500 euros), siguen siendo más baratos.

No voy a compararlo con el pago de servicios de almacenamiento online porque, aún siendo más cómodos y accesibles, son infinitamente más lentos y no permiten trabajar sin conexión, obviamente.Es maravilloso que la tecnología avance a esta velocidad y que existe un pendrive de 2TB, aunque de momento sea inalcanzable para la gran mayoría de consumidores. Con suerte, en un año o dos, podremos adquirir tarjetas SD, discos duros portátiles y pendrives de este tamaño como actualmente los adquirimos de 128 GB, 500GB o 64GB, respectivamente.

