Como aumentar volumen siendo ectomorfo

Seguro ya estás harto de intentar aumentar volumen, solo para volver a mirarte al espejo y encontrar el mismo cuerpo delgado una y otra vez. Aprende lo que necesitas comer para crecer, justo aquí.

¿Estás harto de intentar ganar volumen invierno tras invierno, solo para luego verte en el espejo mientras se acerca la primavera, para encontrar el mismo cuerpo delgado con el que empezaste al principio de tu “régimen” para volumen? Si la respuesta es que sí, entonces este artículo podría ser capaz de ayudarte.

Mientras te escucho anhelar con el pensamiento de que no serás delgado para siempre, trata de componerte a ti mismo con lo que te voy a decir ahora, porque no es nada complejo.

Carbohidratos

Ahora, los carbohidratos han sido elegidos como blanco por los medios y los “expertos” en nutrición como si fuesen el camino de todo el mal. Pero no para un ectomorfo. Los carbohidratos son tus mejores amigos. Sin embargo, necesitas darte cuenta que no todos los carbohidratos son creados igualmente.

Los carbohidratos pertenecen a dos encabezamientos principales, los carbohidratos de liberación rápida y los carbohidratos de liberación lenta. Los carbohidratos de acción rápida, tales como el arroz blanco, el pan blanco, los dulces, el azúcar, la dextrosa, etc., son descompuestos rápidamente por el cuerpo.

Proteínas

Las proteínas son sencillamente tu macronutriente más importante. Las proteínas son el bloque de construcción para el cuerpo. Son muy importantes para los culturistas que están buscando agregar masa sana al cuerpo. Vas a necesitar mantenerte con fuentes sanas de proteínas si quieres crear músculo limpio.

Claro, puedes comerte todo ese solomillo por completo, incluyendo esa tajada gruesa de grasa que está unida a la carne, pero después no te quejes si ganas mucha grasa y nada de músculo. Quédate con las fuentes sanas de proteína. El pavo, el pollo, el pescado, el bistec magro y picado, huevos y por supuesto, batidos de proteína.

Ten como objetivo consumir alrededor de 1.5gr de proteína por libra de peso corporal.

Grasas

Las grasas a menudo son pasadas por alto para los ectomorfos e incluyo yo he sido víctima de la moda “todas las grasas son malas”, antes de que por fin supe la verdad. Las grasas juegan un roll muy importante en el cuerpo.

Ellas lubrican a las células dentro del cuerpo, mantienen la piel y el cabello suaves y flexibles, pero más importante aún para los ectomorfos, ellas regulan los niveles de testosterona. Sin la testosterona deberías más bien, empacar e irte a casa.

Ningún monstruo ligado a músculos va a construirlos sin tener testosterona, jamás. Ahora que sabemos por qué son importantes las grasas, ¿cuál es la mejor manera de consumirla? Epa, quédate tranquilo. No vayas a correr a tomarte la botella de aceite más cercana que consigas.

La dieta

Ahora que he resaltado los macronutrientes que necesitas, me parece que debes seguir una dieta compuesta de 50% carbohidratos, 30% proteínas y 20% grasa. Eso podría parecer un número extraño, pero recuerda que tú eres un ectomorfo y tus requerimientos nutricionales no son los mismos que los de un culturista promedio. Para poder determinar exactamente cuántas calorías necesitas, puedes intentar también de tomar tu peso en libras y multiplicarlo por 17 o 20. Por ejemplo, un hombre de 174 libras podría tener un cálculo de:

174 lb x 17 = 2958 calorías por día para aumentar volumen.

DC|Javier Chirinos