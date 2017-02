Colectivos amedrentaron a trabajadores en marcha en defensa de la salud #7Feb

Mauro Zambrano, dirigente sindical del Hospital Clínico Universitario de Caracas y miembro de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), denunció en nombre de los obreros que participaron en la movilización de este martes, que miembros de un colectivo los amedrentaron.

“Estábamos justo frente al piquete policial cuando ocurrió esta situación. Delante de nosotros estaban los funcionarios y detrás estaban los colectivos que nos amenazaban y buscaban agredirnos”, denunció Zambrano .

El dirigente gremial explicó que uno de los responsables por la presencia de los colectivos en el lugar fue el conductor del programa Zurda Konducta Oswaldo Rivero, apodado “Cabeza de Mango”.

“Había personas que rechazaron su presencia en el lugar porque no confían en él. La gente no quería que estuviera allí. Él amenazó que iba a traer los colectivos y llegaron más de 30 motos. Está bien que él haga sus coberturas como empleado de un medio de comunicación, pero que no venga a crear conflicto, por eso se gana el rechazo de la gente”, explicó el trabajador.

Trabajadores, médicos y pacientes intentaron marchar hoy al Ministerio de la Salud desde la Maternidad Concepción Palacios, pero la Policía Nacional Bolivariana no se los permitió.

“Le hacemos un llamado al presidente de la República para que atienda nuestra situación, queremos que cumpla con las promesas de contratación colectiva en los hospitales y solvente el déficit de insumos. Además, que repare la infraestructura de los centros de salud”, concluyó

DC/EN