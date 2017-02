Cinco riesgos poco conocidos de morderse las uñas

Morderse las uñas puede en realidad ser perjudicial para usted más allá de los efectos emocionales. Por ejemplo…

1. Bacterias que Causan Enfermedades

Sus uñas son un lugar ideal para que las bacterias prosperen, y eso incluye a las bacterias potencialmente patógenas como la E. coli y Salmoinella (que se albergan en la parte inferior de las uñas).

A medida que muerde sus uñas, las bacterias se transfieren fácilmente a su boca y al resto de su cuerpo, donde pueden causar infecciones. En realidad sus uñas pueden estar dos veces más sucias que sus dedos, teniendo en cuenta que son difíciles de mantener limpias, haciendo de este un punto de transporte primordial de organismos infecciosos.

Aunque yo no he sabido de ninguna investigación sobre este tema, a menudo se sugiere (anecdóticamente) que las personas que se muerden las uñas tienen sistemas inmunológicos más fuertes, y por lo tanto se enferman con menos frecuencia, que los que no se muerden las uñas.

Una posible explicación de esto es que morderse las uñas puede ayudar a introducir patógenos ambientales a su sistema inmunológico, ayudándolo a aprender y construir defensas, de la misma manera que ocurre cuando las personas comen sus mocos.