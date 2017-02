Chuo Torrealba: El Gobierno no tiene respaldo por eso opta por silenciar al pueblo

El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, advirtió este jueves que tras la salida del aire del canal de noticias CNN y de TV Azteca ordenada ayer por Nicolás Maduro, cabe esperar “un recrudecimiento de la violencia” por parte del régimen, situación que los venezolanos debemos enfrentar “con mucha reciedumbre y en paz y desde la paz”, condición que subrayó.

¿”Cuánto silencio necesita una dictadura para no sentir el rechazo de los ciudadanos? Podrá imponer el silencio, pero el rechazo está allí, creciendo y expresando lo que es el deseo de libertad de un pueblo”, dijo Torrealba en su programa radial matutino La Fuerza es la Unión.

“El gobierno está en una fase regresiva. La censura es un síntoma, pero el mal es otro”, señaló.

Aseguró que en el fondo de lo que se trata es de una cúpula que gobierna pero que sabe que “nadie los respalda ni los apoya, que no tiene ciudadanía y por eso opta por quitarle la voz a la ciudadanía”, por cercar al Parlamento, por controlar la comida a la gente y por siquitrillar la existencia de los partidos políticos, porque el proceso para su renovación “fue diseñado para acabar con los partidos políticos”.

El también periodista recordó que el cierre del canal venezolano RCTV fue uno de los factores que llevó al entonces presidente Hugo Chávez a perder el referendo de 2007 para la reforma de la Constitución, a pesar de que tenía carisma y de que su gobierno estaba en mejores condiciones pues venía de una victoria electoral y manejaba mucho dinero producto de los precios del petróleo.

“Pero el régimen hoy está encabezado por unos burócratas tan grises que no son capaces de ganar ni la elección de una junta de condominio y tampoco tienen la misma cantidad de dinero. Y no estoy diciendo que están quebrados, porque el precio del petróleo bajó de 100 a 40 dólares el barril, pero eso sigue siendo todavía mucho dinero. Lo que pasa es que la corrupción es tan grande, la voracidad corrupta es tan grande, que no hay dinero que alcance porque se lo roban todo”, agregó.

Sin embargo acotó que el régimen sí conserva los mismos rasgos autoritarios y de prepotencia que han caracterizado “a esta catástrofe que algunos llaman revolución”.

“Si el cierre de RCTV le costó al gobierno de Chávez la derrota en 2007, este, que ya está perdiendo cualquier elección, y que es tan miedoso que suspendió incluso las elecciones estudiantiles de la UCV previstas para mañana, después de una medida como esta, lo que hace es profundizar el foso en el que se encuentra. Esa es la verdad”, aseguró.

Gestos significativos

Torrealba también se refirió a dos hechos “muy significativos desde el punto de vista político” ocurridos ayer. El primero al cual hizo mención fue el encuentro entre Lilian Tintori, esposa del líder político y preso de conciencia Leopoldo López, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Antes de que salgan los voceros del gobierno a criticar a Lilian Tintori por haber estado en el Salón Oval de la Casa Blanca con Donald Trump, recordemos las caritas que ponen los elementos de este régimen cada vez que logran retratarse con un alto funcionario del ‘imperio’”, apuntó, refiriendo, entre muchas, la foto del diputado Diosdado Cabello con Thomas Shanon en Haití “o la de aquella vez en que Chávez salió corriendo para regalarle un libro a (el expresidente de EEUU, Barack) Obama”.

“El gesto del presidente Trump y el coraje de la esposa de Leopoldo López conjugan un hecho político de alta importancia”, dijo Torrealba.

El otro hecho también muy significativo, pero de signo completamente contrario, tuvo como protagonista a Henry Falcón, gobernador de Lara y presidente del partido Avanzada Progresista. Ayer, cuando se dirigía a Cojedes en el marco de una gira política, la caravana de autos que le acompañaba fue detenida por el Sebin. “Los vehículos en que viajaban fueron agredidos por grupos violentos del oficialismo con respaldo, nada más y nada menos, de los cuerpos de seguridad del Estado”.

“Ese tipo de hechos políticos revela el porqué la dictadura se siente obligada a imponer la censura: es para que usted no vea la foto de Donald Trump con Lilian Tintori, para que usted no se entere de lo que le ocurrió a Henry Falcón en una carretera hacia Cojedes”, comentó.

“Esa es la utilidad concreta que tiene la censura: que usted no conozca los avances de la lucha y que no conozca la profundidad de los desmanes”, señaló.

“Pero aquí todo se sabe. Estamos en el siglo XXI. Antes se le podían cerrar los ojos a la gente acabando con los medios convencionales, porque en el imaginario atrasado de ese proyecto político creen estar todavía en la década de los sesenta, y creen que si cierran un periódico o anulan una señal de televisión la gente deja de enterarse de lo que está ocurriendo”, prosiguió.

“Estamos en el planeta de Internet, de las redes sociales. La inmensa mayoría de las personas se informa es a través del aparatico que tiene en las manos, que es el teléfono. Hoy es sencillamente imposible cerrarles los ojos y los oídos a las personas. El rechazo va a seguir, el descontento va a seguir, y los gestos de cobardía del gobierno también van a seguir. No es lógico esperar otra cosa que no sea un recrudecimiento del miedo y de la violencia de un régimen que está prácticamente en las últimas”, dijo.

“¿Cuál es entonces la postura de la ciudadanía democrática? Una postura de reciedumbre, una postura de resistencia, una postura de firme convicción de nuestra condición de mayoría. Los ciudadanos, los venezolanos tenemos que enfrentar al gobierno con muchísima reciedumbre en paz y desde la paz, y subrayo esto”.

“Y a la oposición debe exigirle un desempeño de calidad para que sea, en efecto, la alternativa política que necesita este país para lograr la transición a la democracia. Ese es el rol del ciudadano: enfrentar al gobierno y exigirle a la oposición que sea la mejor versión posible de sí misma en este momento para ofrecerle al país, como ocurrió en 2015, una alternativa de triunfo. Ese es el camino y es un camino de unidad”, concluyó.

DC|UV