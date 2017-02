Carolina Herrera: “No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”

A pesar de que Carolina Herrera (Caracas, 1939) lleva muchos años en la industria de la moda y sometida a la exposición mediática no le gusta hablar en público. Por eso llegó ayer a la presentación de su libro en Madrid, Carolina Herrera 35 Years of Fashion, nerviosa. Lo contaba su marido Reinaldo sentado en un discreto lugar de la sala mientras la hija de ambos, Carolina, observaba a su madre y jefa.

La diseñadora Carolina Herrera repasó su visión sobre las tendencias, la noción del éxito en el diseño y las cirugías estéticas, entre otros tópicos.

“La elegancia no es solo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”, afirmó en una entrevista con El País.

Además, la venezolana-estadounidense apoya las cirugías estéticas, aunque puntualiza en que solo “si no te convierte en la persona que no eres. No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de más joven”.

Herrera, de visita en España por la presentación de su libro “Carolina Herrera 35 Years of Fashion”, afirma estar contra las tendencias, ya que “parece que la gente quiere ir uniformada. Todas con el mismo bolso o con el mismo zapato”.

Consultada sobre el “culto por lo feo” en El País, afirmó que “hay gente que da la sensación de que por la mañana cuando abre el armario mira qué es lo más feo que tiene para vestirse. No entiendo la moda sin la belleza”.

Otro aspecto que destacó Carolina Herrera es la figura de la reina Isabel. “Todo el mundo habla de Jackie pero para mí un icono de elegancia de verdad es la reina Isabel de Inglaterra, que lleva más de 50 años siendo fiel a una determinada forma de vestir que se corresponde con el papel que le ha tocado desempeñar al frente de la corona”, afirmó. “Creo que el éxito de un diseñador es que su trabajo tenga una continuidad en el tiempo. Es lo que yo busco”, complementó la diseñadora.

DC|El País