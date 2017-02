Caracas: Trabajadores del Metro denuncian irregularidades en elecciones sindicales

El presidente de la plancha Renovación Sindical, Jorge Rivero, exigió respeto a la voluntad de los trabajadores del Metro de Caracas en las elecciones gremiales que se realizarán en la institución este miércoles. El trabajador denunció irregularidades, previo a la contienda electoral.

“Queremos que los trabajadores vayan a votar de manera masiva y que asistan los observadores, la prensa y las organizaciones (políticas y sindicales)”. Rivero expresó que las instituciones no deben estar apegadas a los intereses particulares sino al interés de todos los trabajadores.

Jairo Colmenarez, operador de servicios del Metro de Caracas y dirigente de la plancha Renovación Sindical, denunció varias anomalías en el proceso.

“La comisión electoral expresó que los pensionados y jubilados no podrán ser ni miembros ni testigo de mesa en el proceso. Queremos que para la votación no solo se utilice la cédula para corroborar que el que ejerce su derecho es trabajador, sino también el carnet de nuestra institución, para que personas inescrupulosas no se hagan pasar por trabajadores”, pidió el dirigente.

DC/EN