Capriles donó zapatos a niños en un colegio

Hoy en nuestro Barlovento, con nuestra gente, cuántos niños venezolanos no tienen zapatos para ir a su escuela? Cuántos no comen? La indolencia nunca estará de nuestro lado! Eso es Maduro y su cúpula corrupta! Gracias y mil gracias a cientos de personas que nos donan zapatos, uniformes, comida para que lleguen a donde se necesitan! Nadie va a impedir que nosotros apoyemos la reserva más importante del país que son nuestros niños y estudiantes! Miranda es tuyo y Venezuela también! #EleccionesYA

