Califa en apuros, por José Luis Pirela (@joseluispirelar)

El pronunciamiento de EE.UU en el cual sanciona al Vicepresidente: Tarek El Aissami por Narcotráfico y una lista de activos congelados, cuya fortuna supera los 3 mil millones de dólares e identifica como su testaferro a Samark López, un ex empleado de la Gobernación de Mérida, estado natal de su patrón Don Tarek.

Hace varios años existe ruido, en el Estado Aragua relacionado con las ostentaciones del Gobernador y sus negociados de diferente índole. Amplias conversaciones con el líder progresista de esa región: Henry Rosales, me permitió escuchar las preocupaciones de sectores muy serios, sobre las posturas hegemónicas del personaje.

Esta semana 2 hechos colocan en apuros al califa; la sanción EEUU por narcotráfico y la investigación de CNN sobre los pasaportes en la sombra; durante su gestión en el Ministerio del Interior. La venta de pasaportes al delito no me sorprendió; en mi artículo: 12/03/2015, advertimosque la preocupación de Obama estaba fundamentada en la vinculación de algunos personajes de la cúpula de poder en Venezuela con grupos irregulares, desatados en el mundo, la relación con agentes encubiertos, grupos de extremismo islámico, sindicados en el crimen de 5 Israelíes en Bulgaria, el comando de secuestro a 7 turistas Estonios en el Líbano y unos iraníes que solicitaron asilo en Canadá; todos los antes mencionados portaban pasaportes Venezolanos, facilitados por funcionarios Cubanos que son JEFES en la dependencia oficial de Identificación Venezolana. Al momento de escribir estas líneas me llega el informe sobre la detención del terrorista sirio Rahaman Alan Hazil Muhamaad en Londres portando pasaporte Venezolano y lo más curioso es que el indiciado aparece inscrito en el Registro Electoral Permanente del CNE en la Escuela La Candelaria Estado Aragua. El tiempo es siempre un excelente juez para ubicar la verdad, más temprano que tarde; los venezolanos somos buenos, no buenones.

La respuesta de Tarek, con su discurso anti imperial es una chachara tan burda que agrede la inteligencia colectiva.

Cuba fue señalada por narcotráfico; Fidel ordeno un Juicio Televisado al General Ochoa y este fue condenado y fusilado.

La solidaridad automática asumida por Maduro y el destierro de CNN en las Pantallas Venezolanas son un ejercicio torpe al estilo del gato.

Todos tenemos derecho a preguntarnos: La relación del señalado en la compra de varios medios de comunicación en Aragua y CCS, ¿Cuál es su relación con Samark López? ¿Por qué el Gobierno no ordena una investigación? ¿Por qué no publica la lista de todos sus bienes? ¿Cuál es la razón para que el presidente Maduro le otorgara facultades que corresponden a la presidencia? y podríamos seguir preguntando, en la reflexión de ustedes están las respuestas.

Si Tarek es inocente debe renunciar a la Vicepresidencia, ponerse a la orden de los órganos de investigación y ratificar con ello: el que no la debe no la teme.

DC / José Luis Pirela / Diputado AN por San Francisco– Zulia / Notas Progresistas / @joseluispirelar