Cajas de CLAP se pagarán con tarjeta porque los organizadores han sido atracado

En menos de un mes, el Gobierno nacional anunciará una modalidad de pago electrónico para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El anuncio lo hizo ayer Freddy Bernal, jefe del Centro de Control Nacional y Mando de estas estructuras de suministro alimentario. Con la medida buscan facilitar el desembolso con el cestatique como principal fuente de ingreso del salario mínimo, además intentan frenar los ataques de la delincuencia a los organizadores en las comunidades, ya que hasta ahora, solo han gestionado con dinero en efectivo.

“Creo que en no más de un mes estaremos anunciando modalidades de pago electrónico para evitar el manejo de efectivo de los CLAP (…). Eso es por varias razones. Primero, porque a veces asaltan a los organizadores, además el Presidente ya ordenó que se pague con el cestatique. Se está buscando el mecanismo con la banca pública”, notificó Bernal en rueda de prensa, ofrecida en la Residencia Oficial del Gobernador del Zulia en Maracaibo. Sus palabras fueron después de una reunión con el mandatario regional y con los 14 alcaldes bolivarianos de la entidad para evaluar la conformación de los comités y el sistema de distribución.

Detalló que desde noviembre pasado están haciendo pruebas con un sistema de pago electrónico por huella Biopod. Trabajan en los últimos ajustes para comenzar con los Mercal, los PDVAL y los Bicentenario. De allí, lo extenderán para el pago de los CLAP en todo el país.

Apuntó que la idea es distribuir las cajas por lo menos, cada mes o cada mes y medio. Dijo que aplicarán otro tipo de CLAP con productos de limpieza, de higiene personal y otro con medicinas para enfermedades “catastróficas” como sida, diabetes, hipertensión y anomalías cardiacas, aunque dijo que todavía no hay una fecha de cuándo puedan arrancar.

Deficiencias

El exalcalde reconoció que hay deficiencias que deben corregir y que todavía hay muchas “zonas en silencio”, donde no llegan los CLAP. “Eso pasa sobre todo en sectores opositores donde no se quieren organizar. No podemos distribuir comida a lo loco. Tenemos que obligar a que la gente se organice”, acentuó.

Refirió que próximamente incluirán proteína animal como pollo, carne roja y pescado. El precio variará dependiendo de la cantidad de rubros. La meta es que en los próximos cuatro meses, 40 por ciento de los CLAP, tenga un proyecto productivo nacional, que no dependan directamente de la importación.

Admitió que una caja con comida no alcanza, por lo que estudian la posibilidad de acompañar esto con ferias de verduras, de huevos y otros. Ante las quejas de que muchos se quedan sin comprar porque les avisan que deben pagar el mismo día, detalló que los organizadores deben informar por lo menos, con 48 horas de antelación.

Cifras

Según Bernal, en todo el Zulia hay tres mil 383 CLAP constituidos. El año pasado atendieron a 550 mil familias en la región. El Plan Central de Expansión, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, coloca la meta de 787 mil familias para este 2017. En el ámbito nacional, los comités comenzaron con mil 500 toneladas de alimentos. Actualmente, distribuyen entre 35 mil y 42 mil toneladas, es decir, 27 mil CLAP en todo el territorio.

DC|La Verdad