Cabello: Psuv es un partido que está obligado a hacer na revolución verdadera

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo este lunes 20 de febrero que el Comando Central Bolivariano del Pasrtido Socialista de Venezuela, (Psuv), servirá de instrumento como enlace en la toma de decisiones entre el Congreso del Partido y la dirección nacioonal, además con las recomendaciones que puedan hacer al presidente Nicolás Maduro.

Cabello indicó que esta instancia es para acompañar al mandatario en sus tareas. Mencionó que nadie en la reunión no debe sentirse como si no se hubiese tomado en cuenta.

“El Psuv es un partido que está obligado a hacer na revolución verdadera. Para hacer una revolución verdadera no se hace con grupitos: el grupo A, el grupo B, el grupo C, no. Se hace con unidad revolucionaria verdadera, orgánica, sentida, desde el corazón”, expresó el diputado en la instalación del comando central, desde el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas.

“Este es un partido que tiene que estar en la calle junto al pueblo. No puede el partido andar divorciado de las necesidades del pueblo, sino no estaría ayudando a hacer una revolución. Cuando hay una necesidad el primero que tiene que estar ahí es el partido, acompañando al pueblo”, subrayó el parlamentario.

DC/P