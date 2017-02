Cabello: No habrá elecciones de ningún tipo en el país

El diputado, Diosdado Cabello, afirmó que siempre “le han hablado con la verdad a la MUD” al señalarle que no habrá elecciones de ningún tipo.

“Siempre le hemos hablado con la verdad a la oposición, le dijimos que no habría elecciones y no habrá elecciones de ningún tipo, le dijimos que Maduro no se iba y aquí sigue mandando el presidente”, reseñó Globovisión.

Con respecto a la reestructuración de de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que dentro de este partido seguirán estando los mismos miembros, al tiempo que criticó al gobernador del estado Miranda Henrique Capriles, por presuntamente afirmar que el secretario General de la MUD Jesús Torrealba, “es malo”.

DC/LN