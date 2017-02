Borges: En Venezuela hay un problema social que escapa de las fronteras

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, asistió al Congreso de Colombia para exponer la crisis política, económica, social e institucional que vive el país.

“Como presidente de la asamblea nacional de Venezuela, queremos que no solo el parlamento colombiano sino el pueblo colombiano sepa del drama que está viviendo nuestro país, no solamente a nivel político, la asamblea nacional que presido está totalmente secuestra por el Gobierno nacional, anula todas sus facultades, tiene una intervención política-administrativa, dejando prácticamente sin parlamento a Venezuela pero al mismo tiempo y lo más importante es que el gobierno de Nicolás Maduro de manera dictatorial ha tomado la decisión de que en Venezuela no se hagan más elecciones”.

“Nicolás Maduro anuló dos elecciones que estaban previstas el año pasado y que eran parte de la rutina constitucional y que este año que corresponden dos elecciones adicionales gobernadores y alcaldes, no hay ningún tipo de voluntad de hacer esas elecciones en el país”.

“Hay un problema social, que ya escapa de las fronteras venezolanas y pasa a ser un problema de Colombia también, es el problema social de un país que no hay alimentos, no hay medicinas y los venezolanos están yéndose a otras fronteras buscando un futuro digno y decente. Hace pocas horas Nicolás Maduro decía que si se desestabiliza la revolución venezolana no habrá paz en Colombia, es al revés, el mensaje nuestro es que mientras en Venezuela no haya democracia el proceso de paz en Colombia se ve totalmente amenazado, por eso hemos venido acá a pedir la solidaridad del gobierno colombiano, para que sepan que la solución del problema venezolana pasa también por la ayuda del estado colombiano”.

DC/P