Ben Afleck ya no quiere interpretar a Batman

En Hollywood se rumora que el actor Ben Afleck podría “dejarle el pelero” a la gente de Warner Bros en la próxima entrega de Batman.

Luego de que el estudio cinematográfico y Afleck acordaran que él sería solo el protagonista y no el director de las historias del “Caballero de la noche” por sus recientes fracasos, la productora ha estado en la búsqueda de un nuevo cineasta que ocupe el puesto, que probablemente será Matt Reeves (Cloverfeld, Dawn of the planet of the apes) con quien se reportó han estado entablando conversaciones al respecto.

Sin embargo, se ha dicho que el actor quiere dejar de interpretar a Batman, aunque aún tenga compromisos con la productora en su próxima película de La liga de la justicia. Esperamos que lo rumores sean confirmados o negados próximamente.

