Avanza Maduro Plan de Dominación Y Oposición Dividida, por Angel Monagas (@AngelMonagas)

EL LEGADO DEL COMANDANTE: SU CHARLATANERIA

Entramos al año 19 de esta dizque “REVOLUCION” y muchos no avizoran, alguna posibilidad de cambio. Ciertamente no lo hay. Puede haberlo. El imperio Romano prevaleció durante muchos siglos. No fue eterno. Los romanos mataron muchísima gente, pueblos, sin embargo solo prevalece en el recuerdo uno: Jesús, el Cristo. El hijo de Dios. 2016 años después, sus ideas prevalecen, mientras que el imperio romano desapareció hace mucho. Es la gran diferencia en política: LAS IDEAS, EL MENSAJE, lo que incluso para especialistas como Dick Morris, es la ideología, transformada en palabras que se pueden hacer tangibles de manera fácil. Tienen un referente factico. Chávez a diferencia de otros líderes populistas y del comunismo de Fidel, lo entendió desde el principio y sus objetivos estaban más basados en una “instrumentalización machiavelica” del cristianismo. Ninguna otra corriente, incluida la democracia cristiana, lo uso de manera tan brillante como él.

Chávez hizo PUNTO DE HONOR el reconocimiento y respeto a los pobres. En cualesquier nación, siempre son mayoría la clase que menos poder económico tiene. No los conquisto con “promesas”, sino con “doctrina cristiana”. “Ser rico es malo, es más, el rico es un animal”. Nadie se hizo más rico que los Chávez pero su oferta se fundamenta en lo mismo que dijo Jesús: Primero entrara un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Jesús, uso una parábola: riqueza y pobreza espiritual. Chávez, al que nadie de la oposición le “parobolas”, fue subestimado y pensaron que ese discurso no lo conectaría con la población. Que equivocados estaban. Peor aún, mucha clase media y clase alta, compró igualmente el discurso.

LOS MARTIRES: LA OPOSICION

A estas alturas del juego, los partidos de oposición siguen sin doctrina, SIN PLAN (Lo admitió Chuo el 22 diciembre pasado), solo críticas y muy difusas. Muchos se siguen llamando socialistas. A otros les da pena y avergüenza asumir el capitalismo, afianzando la teoría de esta Revolución “balurda”. Lo único que hacen es hablar de las equivocaciones del otro. Triunfar sobre las ruinas y no sobre la base de las propias ideas. Quizá es que no las tienen…

Los eternos críticos de Caracas, descalifican estás aseveraciones pero los hechos hablan de la permanencia de un gobierno, hediondo a “régimen”, que lleno de corrupción y pobreza, se mantiene y se sostiene en el tiempo.

MADURO ESCOGIDO COMO LA PIEDRA ANGULAR

Nicolás Maduro, no tan bruto como lo descalifican, permanece en la línea hacía los pobres fijada por Chávez. Nada que muestre masivamente la verdad del Comandante será visto en la TV o en la RADIO. Atropella a todos los poseedores que no se doblegan, porque eso da resultado. Ya tiene, algo impensable e imposible de lograr en la MUD, un SUCESOR. Un operador político como él lo quería: civil, con vinculaciones de izquierda, con voluntad y valentía y que luce gracias a Maduro “empoderado”.

LOS EMPERADORES NO RESPETAN A LOS TRIBUNOS

La ASAMBLEA NACIONAL perdió el 2016. No hicieron lo que debía y no obstante que repongan a la directiva anterior, el TSJ declarará ilegal lo que decidan. El gobierno tiene lo que quería: Un aparato que legisla a su conveniencia, la SALA CONSTITUCIONAL. No regresaran ese poder a los diputados. Estos seguirán como la TORRE DE BABEL, hablando todos, actuando separados todos, desorden total. Que si protestas sorpresas. Que si diálogo. Legislando sobre temas que nadie les prestara atención y que llegara el gobierno y resolverá. Ejemplo: Ley de Barrios. Sus acciones nunca tendrán validez jurídica. Las del Gobierno sí. ¿Qué cree usted que hará la gente?

La AN no ha logrado resolver ni uno solo de los problemas que se planteó, justificadamente o no. Ese análisis será soslayado. Se le vendió al pueblo que el 6D iniciaba la salida del Gobierno. 6 meses dijo Ramos Allup. Ni lo uno ni lo otro.

En política, la verdad la impone el que tiene la fuerza. A Cristo lo mataron, igual a Bolívar, al Che Guevara. Ellos no pudieron en su época imponer sus ideas. Algunos me dirán ¿Pero finalmente sus ideas triunfaron? ¿Después de cuantos años? ¿Se les habla eso a los venezolanos?

REGION CAPITAL

CAPRILES YA NO QUIERE A CHUO

Después que lo puso ahora lo quiere fuera. Eso no lo sabía, cuando sin tener los “elementos necesarios”, lo impusieron, fundamentalmente PJ y en especial CAPRILES. ¿O será que se cuadró con BORGES? Chuo dice que no discutirá públicamente con nadie que no sea del chavismo y agrega que no puede entregarse a ningún proyecto presidencial en concreto.En todo caso Chuo ya no tiene blindaje. Va rumbo a un enfrentamiento sin Chaleco antibalas.

MADURO VS RAMOS ALLUP ¿GUERRA O “REALITY SHOW”?

Ramos Allup, ya no es presidente de la AN o ¿Si lo es? ¿Quiere ir preso? Suponen algunos para legitimar sus aspiraciones presidenciales porque hasta el presente, todos los presidentes de Venezuela con excepción de Maduro, han sido PRESOS POLITICOS. Hago la aclaratoria porque Maduro quizá estuvo preso en el pasado pero por otras razones y no en razón de sus ideas. Pudiera ser esta vez una trampa donde el que cae es Maduro. Cada vez que el Presidente habla mal de Ramos Allup, este mejora en sus números y si lo hace Diosdado sube más. ¿O será esto lo que quiere el gobierno? Polarizar con una vieja figura de la 4ta para tener más ventajas en el 2018. Sobre Henry Ramos quien por cierto no es muy tolerante a la crítica, siempre se ha hablado como “negociador” en cualquier escenario. Es el político opositor mejor formado. Él es capaz de entenderse como ningún otro. El gobierno lo sabe. PJ y VP son vistos como muy radicales y con muy poca capacidad política, excepción hecha de Julio Borges, quien por razones que no tocaremos en este momento, es ajeno a esta cúpula que gobierna. No así Henry. En el pasado. Chávez se entendió con este y le “permitió” apoderarse de AD, sacando del juego a los radicales: Rafael Marín, Williams Dávila y una difunta, que por respeto no menciono y quien fue vista recién llegado al poder el chavismo, almorzando en Roma con JVR. ¿Recuerdan a Lewis Pérez?

¿Qué busca el Gobierno?

Redundante pero busca lo mismo: Gobernabilidad. El dialogo es a los efectos prácticos como el tema de la Guerrilla colombiana, ¿Cuántos años tiene ese tema?

Con Ramos es el que mejor se entiende el Gobierno y fíjese usted como es la política, parece lo contrario. Cuando Maduro lo ataca, lo que hace realmente es catapultar sus aspiraciones, mientras el auténtico líder purga en la cárcel por su “inexperiencia” y mala asesoría. ¿Habrá sido arreglo la ausencia en las elecciones del 2005 y que le permitió a chavismo apoderarse del TSJ, CNE, etcétera? Por cierto que Manuel Rosales en el 2005 quería ir a elecciones y Henry le impuso lo contrario.

¿Qué GANA EL GOBIERNO?El gobierno domina la escena y crea su propia oposición.

Dentro de la MUD, nadie se entiende. Unos son vistos como que “negociaron”. UNT no es confiable para nadie. AD se aleja de ellos como su aliado natural. La alianza del Huevo Frito AD-PJ está rota por el antagonismo BORGES-RAMOS. Voluntad Popular no está seguro que senda escoger, además que los que deciden no están exclusivamente en la MUD. Leopoldo, Lilian y Vechio, es un triunvirato cuya opinión es muy vinculante. Henry Falcón sigue solo por propio interés. Prefiere jugar así “por ahora”. VP y AD, se hacen “ojitos” y pudiera concretarse un pequeño idilio, que desconozco si llegara a matrimonio. Se tienen ganas, al menos como decía una canción de Rubén Blades.

¿ESTA TODO PERDIDO? ¿Qué HACER?

LA OPOSICION si quiere reiniciar el camino del poder, tiene en primer lugar que jugar en un solo sentido. Sin agendas propias y menos ocultas. En 18 años solo una vez lograron sacar al gobierno y fue por apenas unas horas en el 2002. Curiosamente en abril de ese año, se logró a pesar de que no había las calamidades actuales. ¿Por qué hoy en las peores condiciones la gente siente que no pasara nada? (Lo mismo que decían en 1992).Lo peor sería que regresará un mesías. Es difícil que no suceda. Culturalmente la gente es emocional y espera por él. Hoy los venezolanos NO CREEN que habrá elecciones y afirman QUE ESTO NO LO ARREGLA NADIE.

La Clase política solo tiene que ponerse de acuerdo y lograr unidad afectiva, que es más importante que unidad efectista.

ULTIMA HORA: SE VAN LOS GOBERNADORES DE NUEVA ESPARTA Y CARABOBO

¿Y PORQUE RENUNCIAN TANTOS GOBERNADORES?

Las renuncias de Gobernadores electos se siguen produciendo. Los próximos en la lista son: 1. El de Nueva Esparta, el recién casado General Mata. Este al parecer iría para una embajada en Ecuador, Panamá o Italia. En su lugar, asumirá un hombre, que a pesar de ser chavista, ha sido muy eficiente, como es DANTE RIBAS. 2. El otro al bate, es el Gobernador de Carabobo, Ameliach. No tenemos mayor conocimiento, de cuál será su destino y quien será su reemplazo.

Dentro de los posibles arreglos que el Gobierno discute con algunos “líderes” opositores, está el realizar elecciones regionales: Gobernadores, Alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos Municipales. El chavismo sabe que va a perder por lo menos 20 de 23, sino es que las pierden todas. Y en los parlamentos regionales y locales, solo ganaran uno por lista, salvo rarísimas excepciones. ¿Y usted cree que ellos así de fácil van a entregar? Pues no. Harán lo mismo que han hecho en Caracas y Miranda, donde nunca han respetado la soberanía popular, cosa evidenciada por demás con la ASAMBLEA NACIONAL.

MAYOR CENTRALISMO

Una supra estructura asumirá funciones y presupuesto de Gobernaciones y Alcaldías, a través de una ficción que incluya a los consejos comunales. Los comunistas definitivamente no creen en la descentralización del poder. A ellos realmente solo les importa mantener el control nacional del PODER DEL ESTADO.

ZULIA

ACLARATORIA: Para los que no conocen al personaje. Dimartino no lo traen. Se vino solo. Ante la duda de cuál es el papel de Rosales en todas estas negociaciones, algunos también sueñan con revivir al electorado la dupla ROSALES-DIMARTINO, uno de oposición y otro del Gobierno.

Rosales camina a través de una cuerda muy frágil. No puede equivocarse. Los estudiosos del chavismo me dicen que Rosales nunca debió regresar a la Alcaldía. Que eso fue lo que no le perdono Chávez. A ROSALES lo quieren muerto (partidos opositores) y si estos fallan, los partidos del gobierno también le tienen ganas. GUANIPA aún está en “Shock” ante la llegada de ROSALES. Lester Toledo COMPLETAMENTE INACTIVO, gastando dólares en promocionar una gira internacional que solo existe mediáticamente. Otros SOÑADORES que critican el populismo pero lo imitan y se creen el cuento de que son fenómenos electorales, jactándose de hacer reuniones con miles de personas. Se molestan con los liderazgos ajenos pero no hacen nada para mostrar materialmente el suyo y no ven cual es el verdadero poder que tienen en política.

DC / Angel Monagas / Ex Diputado CLEZ / Caiga quien caiga / @AngelMonagas