Así fue el encuentro entre Lilian Tintori y Donald Trump en la Casa Blanca

Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano y preso de consciencia Leopoldo López, sostuvo un encuentro con el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, a quien presentó en detalle el caso del líder injustamente encarcelado desde hace 3 años, de todos los presos políticos, así como la profunda crisis humanitaria que atraviesa el pueblo venezolano como consecuencia de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Blanca. Tintori explicó a al primer mandatario estadounidense las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y humanos de López que han ocurrido durante los 3 años de encarcelamiento que cumplirá el líder del partido Voluntad Popular el próximo sábado 18 de febrero.

El Presidente Trump publicó una foto del encuentro a través de su cuenta en tuiter, precisando que “Leopoldo López, preso político y esposo de Lilian Tintori, debe ser liberado inmediatamente”.

En el encuentro participaron el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el senador republicano por el estado de La Florida, Marco Rubio, quien ha sido un activista por la libertad de los presos políticos y del pueblo venezolano.

Como se recordará el 13 de enero el Presidente Trump, expresó su “interés en saber lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que falta por pasar en Venezuela”, haciendo especial “énfasis en averiguar la condición del líder opositor Leopoldo López y del alcalde Antonio Ledezma, dos de los presos políticos más conocidos en Venezuela”, según revelaron dos de los presentes ese día en el encuentro, los expertos en asuntos hispanos Julio Ligorría y Freddy Balsera.

La activista de derechos humanos reiteró la convicción de su esposo de que Venezuela es gobernada por una dictadura que ha sumido al pueblo venezolano en una profunda crisis humanitaria caracterizada por la agudización de la miseria, pobreza, corrupción e inseguridad pública, además de una feroz persecución y represión política contra todo aquel quien piensa distinto del régimen de Maduro. Destacó la situación del más de un centenar de presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas, la apertura de procesos en jurisdicción militar y las continuadas violaciones de derechos humanos a la par de la falta de alimentos y medicinas, así como las pronunciadas colas para adquirir productos básicos con las que la dictadura azota al pueblo de Venezuela.

Finalmente, Tintori reiteró el llamado de López al pueblo venezolano para expresar este sábado 18 de febrero su repudio a la situación actual que vive Venezuela en la protesta #NoMásDictadura.

Thank you @realDonaldTrump and @MikePenceVP for standing with the Venezuelan people & our aspirations to restore democracy to our country. https://t.co/n3MqGQy3LI

— Lilian Tintori (@liliantintori) February 16, 2017