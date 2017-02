Así celebró su cumpleaños 45 Roxana Díaz

Te amoooooooooooooo❤❤❤❤❤#Repost @carlosghaydon with @repostapp ・・・ Así recibió mi chiquita su cumpleaños con un pequeño regalito que le hicimos la Pichiquita el Pichiquito y Yo por supuesto gracias a la gente de @globosmanas que me ayudaron con esta sorpresa!!!

A post shared by Roxana Diaz (@soyroxanadiaz) on Feb 21, 2017 at 8:58am PST