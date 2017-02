Asdrúbal Cabrera llamó “falso, poco serio y sin vergüenza” a Carlos Guillén

El campocorto Asdrúbal Cabrera fue excluido del róster definitivo de Venezuela para el Clásico Mundial 2017, así lo dio a conocer el gerente general de la selección, Carlos Guillen, en una transmisión televisiva.

Cabrera estuvo entrenando en Miami junto a otros grandeligas con la intención de ponerse a tono para asistir al torneo. Según el oriental, el mánager Omar Vizquel lo tenía entre los planes para ser uno de los infielders del combinado patrio, y que fue Carlos Guillen quien lo dejó por fuera.

“Estoy decepcionado. Vizquel habló conmigo y me dijo que estaba en el equipo, ahora viene Carlos Guillén y me saca”, denunció Cabrera en declaraciones para el periodista Jesús Ponte.

Explicó que se enteró de su exclusión mientras chequeaba las redes sociales. Vio que su apellido no figuraba entre los escogidos y en seguida cogió su teléfono para llamar al mánager.

“Apenas vi eso llame a Vizquel, y me dijo que no sabia que habia pasado, que eso no era así. Pero igual me quedé afuera”, agregó.

Confesó que llegó a insultar a Guillen en medio de prácticas del equipo: “Un personaje así no merece respeto”, fustigó, al tiempo que confirmó que no acudirá al Clásico.

Culminó con un mensaje directo para el timonel venezolano. “Que malo que Omar Vizquel, con todo el respeto que se merece, esté aceptando toda esta sin vergüenzura”.

DC|OD