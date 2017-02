Apunta estos 6 tips para descubrir una infidelidad

1. Acompáñalo

Si tu chico se ve en el espejo 10 minutos antes de salir, compra ropa nueva con más frecuencia, o invierte horas y horas en el gimnasio, ofrécete a hacer ejercicio con él. Pídele que te lleve con su entrenador, asegúrale que si él está preocupado por mantener la salud y un cuerpo atractivo, tú sientes la misma preocupación. No te vendrá mal hacer un poco de ejercicio extra, y si después de un tiempo te sientes más segura de sus horas en el gimnasio, puedes regresar a tus clases habituales de yoga o pilates.

2. Sorpréndelo en la oficina

Si trabaja demasiadas horas extras, bien puedes sorprenderlo en la oficina con una cena bien caliente y deliciosa. Si está trabajando, seguro la agradecerá. Si no lo encuentras en donde dice que está…

3. Deja pistas

Cuando un hombre está siendo infiel, intenta por todos los medios limpiar su rastro, y el de cualquier otra mujer que no es la suya. Sé más sutil que él, y deja rastros donde otra mujer pueda verlos. Se trata de cosas sutiles, como un esmalte en la guantera del auto, un gloss en la puerta, o rímel en el asiento trasero.

4. Junta evidencia

Si constantemente encuentras cabellos de mujer en su ropa, o marcas de maquillaje, guárdalas. Después de varias muestras podrás saber si son de la misma persona, o si son marcas del día a día.

5. Prende la luz

Si notas que está evitando a toda costa que lo veas desnudo, ¡insiste! Sorpréndelo mientras se baña con el pretexto de un encuentro íntimo, o entra al cuarto cuando se esté cambiando. Tú conoces su cuerpo mejor que nadie, y notarás si hay alguna marca que no deba estar.

6. Desarma sus coartadas

Después de un tiempo, los mentirosos compulsivos empiezan a utilizar las mismas coartadas. Las compañías y lugares empiezan a ser recurrentes, así que observa cuidadosamente sus coartadas y empieza a desarmarlas antes de que las suelte. Es decir, si siempre dice que fue a tomarse una copa con su mejor amigo Luis, márcale a Luis para saludarlo, o preguntarle cualquier tontería. No le digas que estás buscando a tu marido, pero si está con él seguramente te hará un comentario.

Si están decididas a volverse detectives privados en busca de la verdad, deben ser muy inteligentes y sutiles. No dejen que él se dé cuenta de que sospechan una infidelidad, o que están tras la pista de una posible amante, porque se volverá más cuidadoso de sus pasos.

Si vas a preguntar algo, hazlo con una justificación razonable, es decir, si le vas a preguntar en dónde estuvo porque lo buscaste en la oficina y no lo localizaste, formula la pregunta de manera que no suene a acusación.

Si te está diciendo la verdad pronto podrás tranquilizarte, y si no, estarás más cerca de descubrirlo.

DC/Agencias