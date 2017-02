¡Apareció! Expresidente de Perú está en París y apelará orden de captura en su contra

El abogado del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), Paolo Aldea, recomendó a su defendido no regresar al Perú, mientras se apela la prisión preventiva dictada por supuesta recepción de un soborno de Odebrecht.

Aldea señaló que conversó con Toledo, que según el abogado está en París, y acordaron presentar la apelación el martes, día en el que se vence el plazo legal para hacerlo. Además, dijo que el hecho de que espere el resultado no agrava su situación ni la complica, aunque, afirmó, sí pasa a la condición de prófugo.

El abogado explicó que uno de los argumentos será la prescripción del tráfico de influencias, pues el supuesto delito, según las pesquisas, se cometió en 2004 y prescribe en ocho años. El ex mandatario también es investigado por presunto lavado de activos.

Entretanto, el Gobierno peruano ofreció más de 30.500 dólares a quien dé información que permita la captura de Toledo, acusado por la Fiscalía de recibir 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para adjudicarle dos tramos de la carretera Interoceánica, que une a Brasil con el Perú.

¿Podría Toledo ser extraditado por Francia?

“Esta es una recompensa a nivel mundial. El dinero se enviará a cualquier ciudadano nacional o extranjero”, resaltó el ministro de Interior, Carlos Basombrío.

El ministro afirmó que cuando se capture a Toledo, se solicitará su expulsión de cualquier país donde se encuentre, pues es el camino más rápido para que el ex mandatario regrese al Perú y cumpla los 18 meses de prisión preventiva que ordenó un juez en la víspera.

“La no existencia de tratados no impide que un país colabore con la Justicia peruana. De hecho, nosotros hemos colaborado con la Justicia de varios países donde no hay tratados y hemos enviado a prófugos. Esperamos reciprocidad”, dijo. “Un hombre que fue presidente de la República y gobernó cinco años por lo menos debería dar la cara a los peruanos”, resaltó Basombrío.

Para especialistas, según los delitos que se imputen y se aprueben, Toledo, que salió de la pobreza y llegó al poder como símbolo anticorrupción tras una destacada carrera en la Universidad de Stanford (Estados Unidos), está expuesto a hasta 28 años de cárcel.

Las investigaciones de la Fiscalía han permitido ubicar cerca de 11 de los 20 millones de dólares, además de reunir pruebas de que el exmandatario podría haber incurrido en los delitos, de momento tipificados como tráfico de influencias y lavado de activos.

DC|MD