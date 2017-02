Álex Cabrera volvió a dar positivo en examen de antidopaje

Tres nuevos casos de dopaje reportará la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, entre los que incluye a Álex Cabrera, de los Tigres de Aragua, durante la campaña 2016-2017.

Así lo refleja el portal deportivo elemergente.com, resaltando que “El Samurái” dio positivo en Adderall y Estanozolol, sustancias que mejoran el rendimiento de los atletas.

Cabrera recibió visto bueno por la liga para jugar en la campaña, luego de someterse a pruebas establecidas en el Programa Antidopaje de la LVBP, mismas que arrojan el resultado positivo.

Tras conseguir la Autorización por Uso Terapéutico del Adderall para tratar su déficit de atención, el toletero no tendría consecuencias por el uso de dicha anfetamina. No obstante, el Estanozolol no está dentro de su prescripción por lo que estaría violando la normativa.

El caso de Álex Cabrera ha sido extenso e incluso con presencia de tribunales, quienes ampararon al pelotero para ver acción el pasado noviembre, obviando las sanciones del Código de Ética del Béisbol Venezolano.

Con respecto a la zafra anterior, disminuyeron los casos en esta temporada, tras reportarse un total de seis sancionados en la 2015-2016.

DC|NT