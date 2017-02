Ahijado de Nicolas implicado presuntamente en caso de venta de pasaportes, por Angel Monagas (@angelmonagas)

El pasado lunes 6 de febrero CNN en Español presentó en Conclusiones, el especial “Pasaportes en la sombra”, una investigación conjunta de CNN y CNN en Español que descubre la presunta venta de pasaportes y visas desde la embajada de Venezuela en Iraq, y cómo funcionarios de Estados Unidos tenían conocimiento de otras irregularidades con pasaportes venezolanos desde hace más de una década. Uno de los funcionarios que presuntamente, se enriquecieron vendiendo pasaportes, es el llamado “EL AHIJADO” DE MADURO. Camilo Crespo Rivero, quien figura en el libro: “Historia de una maleta”, del periodista argentino Hugo Aleonada, como el administrador de los dólares de la Cancillería en el escándalo del maletín con ochocientos mil dólares decomisados al empresario bolivariano Guido Antonini Wilson, en Buenos Aires. Este avispado y corrupto funcionario ha acumulado una enorme fortuna, entre otros bienes se le atribuyen un apartamento en Colinas de Bello Monte, adquirido en un millón de dólares y otro en Bello Monte, por 500 mil dólares, apartamentos en Miami que ha puesto a nombre de su familia, como es el caso de su hermano Charlie Yermil Crespo, o de su mama Gladys Rivero de Crespo quien aparece como socia en varias empresas registradas por él.

Curiosamente “El Ahijado”, tiene un pasado delictivo, siendo acusado por ESTAFA cuando era empleado de la Asamblea Nacional, en el periodo donde la oposición no fue representada y que presidió Cilia Flores, siendo muy comentada la participación masiva de su familia como personal del ente legislativo.

Este funcionario disfruta de sus enriquecimientos ilícitos gracias a muchos “apoyos”, por actuaciones bien polémicas del poder judicial. Por ejemplo:

Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcón (Extensión Coro), de 18 de Septiembre de 2006

1) JUICIO Y SENTENCIA A CAMILO CRESPO RIVERO POR LOS DELITOS DE ESTAFA Y SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, SIENDO EMPLEADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL AÑO 2006.

Evidenciándose de las actas, que estamos en presencia de un delito de acción pública, que no se encuentra evidentemente prescrito, y que existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO, es el presunto autor de los delitos de Estafa y Simulación de Hecho Punible, tal como lo determino este Tribunal en su oportunidad, previstos y sancionados en los Articulo 462 y 239 del Código Penal, pero por cuanto el presente Delito encuadra en los parámetros del Articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal Primero de Primera Instancia, en funciones de Control del Circuito Judicial penal, de la circunscripción judicial del estado falcón, con sede en Santa Ana de Coro, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: DECLARA Sin lugar la solicitud de decretarle al imputado, la Medida Privativa de Libertad solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, y ACUERDA al ciudadano CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO, Venezolano, mayor de edad, Funcionario Público, titular de la de Identidad N° 12.067.618, Domiciliado en la Avenida Francisco Lazo Martí, Edificio Kauser., piso 5, Apartamento 05, Santa Mónica, Caracas, la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, establecida en el Ordinal Tercero del Articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación por ante este Tribunal, cada Cuarenta y Cinco (45) días por los presuntos delitos de Estafa y Simulación de Hecho Punible, tal como lo determino este Tribunal en su oportunidad, previstos y sancionados en los Articulo 462 y 239 del Código Penal en perjuicio de YIMIS ALISO ZAVALA. SEGUNDO: Remítase las actuaciones al Fiscal del Ministerio Público en su oportunidad para que prosiga con la investigación. Así se decide. Notifíquese a las partes de la presente Publicación.-

2) CARGOS QUE HA EJERCIDO CAMILO CRESPO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DURANTE EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

Camilo Crespo, fue Director de Ceremonial, Protocolo y Cultura y Director de Análisis Político 28 de Marzo de 2005 / 2006 en la Asamblea Nacional y Director Ejecutivo de la Fundación Colombeia.

3) Se declara la CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la separación de cuerpos y bienes. Decisión de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de Caracas, de 3 de Marzo de 2008. ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. SOLICITANTES: CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO y SONIRE BERREIRO MARTÍNEZ. MOTIVO: SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES

4) En el portal enfoques365.net publicaron lo siguiente: “EL AHIJADO” DE MADURO. Camilo Crespo Rivero, quien figura en el libro mencionado arriba, se conocía como el administrador de los dólares de la Cancillería en el escándalo del maletín con ochocientos mil dólares (800.000,00 $) decomisados al empresario bolivariano Guido Antonini Wilson, en Buenos Aires. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, nace su apodo como “El ahijado”, del entonces canciller Maduro y entre otros bienes se le atribuyen los señalados anteriormente. Vale agregar que de buena fuente, “CAMILO CRESPO fue un estudiante de los más mediocres en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Pirateador de CD’s y estafador de sus compañeros”.

5) CARTEL DE INTIMACION República Bolivariana de Venezuela. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 10 de febrero de 2004. La Sociedad Mercantil INVERSIONES PLUS MUSIC C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 de mayo de 1998, bajo el N° 94, Tomo 215-A-Qto., en la persona de cualquiera de sus representantes legales ciudadano: CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO o la ciudadana GLADYS RIVERO DE CRESPO, que este Tribunal actuando en el expediente N° 12-581, contentivo del juicio seguido en su contra por EMI MUSIC DE VENEZUELA C.A., POR COBRO DE BOLIVARES:

PRIMERO: La cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 12.250.051,00), que es el monto a que se contrae las facturas no pagadas; SEGUNDO: Los intereses vencidos calculados a la rata del 12% anual que equivale a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE BOLIVARES (Bs. 2.488.814,00); TERCERO: Las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS BOLIVARES (Bs. 3.684.716,00).

Poco se sabe de este personaje en los últimos años. Nos preguntamos: ¿Así como han actuado contra la CORRUPCION en PDVSA lo harán en todos los señalados en los casos de los pasaportes? No pedimos sino tan solo que se investigue. Incluso, independientemente del vínculo de afinidad o consanguíneo en otros que existe, entre los implicados y algunas figuras políticas como el Presidente o la primera dama o el vicepresidente, no podemos asegurar “complicidad o autoría”. Sin embargo, una actuación contundente del Gobierno, aclararía y despejaría muchas dudas y comentarios alrededor del tema.

REGION CAPITAL

DECEPCION En muchos sectores genero una MUD, que tardo 3 meses para anunciar que nombró una comisión reestructuradora. EL COGOLLO ahora no será a cuatro (4) sino de nueve (9). La palabra la tiene María Corina. ¿O es que como dicen los adecos, lo malo no es el cogollo sino estar fuera de él?

CON QUE MORAL: El dirigente sindical petrolero Wills Rangel, acusa a los ex directivos de PDVSA, ahora en desgracia de estar trabajando para la oposición, con un empresario que servía de intermediario. Absolutamente infantil hablar a estas alturas, de ser infiltrados. Muchas denuncias que hemos hecho en esta columna sobre algunos de esos ex directivos, tuvo el respaldo de laboratorios y redes que funcionan desde PDVSA y muchos dirigentes del PSUV los respaldaban. Es inmoral hacerlo ahora que están en desgracia y disfrutar durante su gestión de los beneficios de su amistad.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia

Leo sobre la situación del bloguero anticorrupción, AlexéiNavalni, el líder opositor más popular en el momento actual en Rusia, quien no podrá presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del año que viene y recuerdo a LEOPOLDO LOPEZ. Cuando este hombre salga en libertad, la historia de Venezuela se RESETEARA. Eso genera miedo en el gobierno y en la MUD. De esta última, él es realmente detenido y lamentable que LEOPOLDO soslaye el principio de realismo político y se niegue a establecer alguna posibilidad de discusión con quien tristemente nos gobierna.

¿Castigo Rojo?

Me preocupa el número de iglesias y sacerdotes que en los últimos meses han sido víctimas del hampa. Algunos ven cosas extrañas y todo a raíz del endurecimiento de la iglesia ante eventos del gobierno.

CENSURA A PRIORI EQUIVOCADA

He visto 8 capítulos de la serie El Comandante. Versión “imaginaría” de lo que fue la vida de Hugo Chávez. Estoy cada vez más convencido que más daño le ha hecho a este gobierno la serie CELIA, que ya casi termina en Venezuela. EL COMANDANTE solo nos muestra un hombre lleno de errores y de virtudes. Nadie votaría o fundamentaría su posición en base a lo que ve en ella. En la SERIE CELIA, es lo contrario. Ver a una CUBA PRE Y POST FIDEL, si condiciona y reafirma posturas del público venezolano sobre un gobierno muy cercano al modelo comunista.

MENTIRAS QUE VENDEN COMO VERDADES: CASAS DE CAMBIO NO EXISTEN

Entrevisto en mi programa de radio Caiga quien Caiga, al diputado indígena RICARDO FERNANDEZ, alias EL TIO y me afirma: Las anuncias CASAS DE CAMBIO en la frontera COLOMBO-VENEZOLANA en la Guajira, no existen. No las hay. ¿Y entonces? ¿Qué dice de esto ITAL-CAMBIO? ¿Quién se ha quedado con esos dólares con los cuales hay un “bachaqueo” para comprar dólares? Link https://youtu.be/nsfXSRp3IE4

ZULIA

COPEI

Este partido trata de reflotar en medio de acuerdos y discusiones. El partido que legalmente existe según sentencia del TSJ, es el que dirige ORLANDO MEDINA. La directiva legal nacional de PEDRO URRIETA y MIGUEL SALAZAR lo confirma. Están planteados comicios internos pero quiera Dios, por el bien del país que haya acuerdo entre las partes en pugna. El estado necesita a un COPEI fortalecido. Dirigentes tiene. Uno que aparece con una experiencia en gestión positiva, es SAADY BIJANY. Falta que se decida y sacrifique la tranquilidad de su vida. Quizá ha llegado el momento de que el ZULIA VUELVA A SER ZONA VERDE.

PSUV TAMBIEN SIN UNIDAD

Nuestro comentario sobre los precandidatos a Gobernador del PSUV, distintos al Gobernador Arias, genero fuertes situaciones. De hecho piden pase a tribunal disciplinario de algunos.

GOBERNADOR ARIAS FORTALECIDO

Me disculpan pero ni para los aspirantes internos ni para los externos, será fácil enfrentar a un Gobernador que de una u otra manera, ha sacado al estado de la polémica nacional. Su gestión ofrece un balance parejo, con muchos elementos dignos de crítica y otros de halagos. OMAR PRIETO, antes de discutir un liderazgo debe demostrar que él gana en SAN FRANCISCO, lo cual parece incierto. En la MUD, antes de retarlo deben hablar en nombre de toda la oposición y no solo de una parcela.

PJ CUESTIONA A MANUEL ROSALES

Tercera semana de su regreso y la clase política sigue al son que baila MANUEL ROSALES. A mi juicio, válida la pregunta que le hace RAFAEL RAMIREZ de Primero Justicia de cómo aspira a la Gobernación del estado Zulia si está inhabilitado políticamente, lo cual le impide ocupar un cargo público.

BUENA SUMATORIA

POR FIN El Nuevo Tiempo en la Guajira tiene un auténtico JEFE POLITICO, como lo es, el diputado RICARDO FERNANDEZ. Errores tiene muchos pero no será un dirigente “mapleto”. “El Tío” como se le conoce no anda como muchos, buscando un “real para completar un bolívar”. UNT debe hacer lo mismo en Jesús Enrique Lossada.

Síganme por twitter, periscope e Instagram como @angelmonagas. Hacemos radio. Creamos polémica pero ofrecemos soluciones de lunes a viernes a las 6am por la B-94 (94.1 FM) y Mararitmo 900 Am. Con @GervisDMedina y @DanielPonne Sentir de la Calle.