Aclaran que TV Azteca salió del aire por motivos comerciales #16Feb

Lisbeth De Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), aclaró que TV Azteca no fue sacado del aire por una sanción del gobierno nacional, sino por motivos comerciales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló ayer que TV Azteca fue sacada de la parrilla de la empresa que suministraba su señal por el mismo motivo que CNN en Español.

Me informó VP de @Intercable la salida del aire de @TVazteka de su parrilla no fue por censura. No llegaron a acuerdo comercial @CNPCaracas

— Lisbeth De Cambra (@LisbethDeCambra) February 16, 2017