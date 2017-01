Vinotinto Sub 20 empató a dos ante Millonarios

La Selección Nacional Sub 20 continúa su preparación con miras al campeonato sudamericano de la categoría que se jugará del 18 de enero al 11 de febrero en Ecuador. Luego del empate a uno de la vinotinto juvenil ante Colombia, el combinado que dirige Rafael Dudamel se enfrentó al equipo sub 20 del Millonarios Fútbol Club.

Venezuela formó con Fariñez; Hernández, Mejías, Velásquez, Quero; Rivas, Ruiz; Córdova, Heber García, Soteldo y Peña. Los vinotintos buscaron el arco en el primer tiempo y consiguieron el tanto en el minuto 43 en los pies de Sergio Córdova.

En la segunda parte el técnico vinotinto cambió su once inicial: Sánchez; García Ferraresi, Notaroberto, Hernández; Rivas, García; Balza, Saggiomo; Romero y Chacón. Con once jugadores distintos en cancha el planteamiento no cambió, sobre el minuto 65 Cristhian Rivas es derribado en el área y el principal pita penal a favor de la selección Sub 20.

La responsabilidad de ejecutar fue para Antonio Romero que no defraudó y puso el marcador 0-2 a favor de los vinotintos. El conjunto colombiano reaccionó sobre el final del encuentro, al minuto 76 y al 89’ marcaron los tantos para darle cifras definitivas a partido.

