Tiburones apaleó a Caribes de Anzoátegui

Tiburones de La Guaira no tuvo compasión con el pitcheo de Caribes de Anzoátegui y aprovechó todas las oportunidades que tuvo con hombres en posición de anotar para conseguir un holgado triunfo 13-6, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

Ahora, la serie de playoffs se mudará este jueves al Universitario con los escualos en ventaja 2-0.

Danry Vásquez y Héctor Sánchez guiaron, la paliza litoralense al irse de 5-4 y de 4-4, respectivamente, con cuatro carreras remolcadas cada uno. Alberto González también contribuyó fletando trío de rayitas.

“No nos vamos a confiar, Caribes en su momento supo aprovechar sus oportunidades, vamos a Caracas con la misma mentalidad, como si la serie estuviese cero a cero”, destacó Sánchez. “Tenemos que seguir jugando como lo hemos venido haciendo, apoyando a nuestros lanzadores, dándoles la suficiente confianza con nuestra ofensiva y también con la defensa, que ha sido extraordinaria”.

Al igual que en la víspera, Tiburones fue el primero en abrir el score en el tercer inning y lo hizo gracias a un cuadrangular solitario de Sánchez.

Caribes reaccionó en la baja del cuarto y con un sencillo impulsor de Rossmel Pérez, que empatarían las acciones 1-1.

No todo quedó allí, pues Jonathan Albadalejo se complicó al permitir que se le congestionaran las almohadillas, tal oportunidad permitió a los de casa irse arriba en el marcador luego de un boleto a Luis Hernández. Acto seguido, Alexi Amarista traería la tercera de los aborígenes con un elevado de sacrificio.

El grandeliga Jhoulys Chacín no tuvo mejor suerte que Albadalejo y permitió que se le llenaran las bases, situación que aprovechó Danry Vásquez para traer la segunda del litoral con petardo al left. Luego la defensiva indígena y un buen relevo de Rafael De Paula cercenó por completo la amenaza salada en el quinto.

No obstante, Caribes se volvería a complicar en la alta del sexto, permitiendo una vez más que se le congestionaran las almohadillas, allí José Castillo empató las acciones con hit al right, luego Sánchez puso dos más con una fuerte conexión que no pudo dominar el antesalista Mario Lisson.

Seguidamente, con dos hombres en base y sin outs, Alberto González sacudió jonrón por la pradera izquierda para coronar un rally de seis anotaciones que puso la pizarra 8-3.

La novena de los litoralenses pisó el plato en el séptimo, gracias a sencillo impulsor de Sánchez.

Caribes produjo su cuarta rayita en la baja de ese tramo con un fly de sacrificio de Tomás Telis. La Guaira ampliaría una vez más en el octavo, cortesía de Vásquez, quien sacudió vuelacercas solitario por la pradera derecha, para colocar el juego 10-4.

Alexi Amarista y René Reyes pusieron la quinta y sexta de la Tribu, en la baja del octavo con cuadrangulares uno detrás del otro.

Tiburones hizo sus tres últimas carreras en el noveno, después de un wild pitch del relevista Cody Hall, que permitió a Henry Rodríguez anotar desde la antesala, y por un inatrapable impulsor de dos de Vásquez.

