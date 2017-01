Vamos Venezuela 🇻🇪❤️ @mariamhabach por la octava 👑. Si se puede con Dios y la Divina Pastora todo ❣️🙌🏻 #MissUniverse… (Hoy hago un Instastory en vivo… Pendientes!!! )

A photo posted by Stefanía Fernández Krupij (@stefaniafernandezk) on Jan 29, 2017 at 9:32am PST