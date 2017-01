Robaron al diputado José Guerra

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y militante Primero Justicia, informó que durante la tarde de este lunes 23 de enero fue víctima de un robo.

Al parlamentario, a quien ya habían robado anteriormente, le hurtaron sus dos teléfonos, por lo cual instó a quien necesitara contactarlo a hacerlo por mensaje directo de Twitter.

He sido víctima del robo, otra vez. Me robaron mis dos telefónos con los dos números. Para comunicarse use el mensaje directo

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) January 23, 2017