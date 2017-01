Richard Blanco: Jorge Rodríguez siempre usente y la basura sigue presente

En la mañana de este miércoles el diputado caraqueño Richard Blanco, visitó las parroquias San Bernardino, La Candelaria y San Juan, para constatar por sí mismo lo que a su juicio considera una alarmante situación para la salud de los caraqueños, puesto que, grandes toneladas de basura colman sus calles, habitantes aseguran que el alcalde del municipio Libertador, hace mucho que no cumple con la obligación de atender esta problemática, y que SupraCaracas presta un servicio muy costoso e ineficiente.

Durante su recorrido, el líder caraqueño, manifestó su desagrado por la negligencia desbocada del actual Alcalde, Jorge Rodríguez, indicando que “este es un municipio donde se menejan cuantiosos recursos que pagamos por conceptos municipales, es para verlos retribuidos en mejores obras y mejores servicios. Es evidente que en este municipio el Alcalde Ausente, no limpia, ni ejecuta operativos de saneamiento ambiental”, afirmó.

También agregó que el Municipio Libertador ahora más que nunca requiere de una alcaldía que se avoque a la efectiva resolución de lo que necesita el caraqueño, ese que patea la calle sol a sol para sobrevivir en una ciudad claramente desatendida, por eso, destacó “se supo que se habían activado más de 70 camiones para el supuesto operativo especial de 48 horas, pero lo que vemos es basura por todos lados, esto es un problema grave, no solo porque afecta al ambiente, sino que se ve vinculada la inseguridad, ya que aprovechan la maleza alta para cometer sus fechorías y atracar a las personas, mientras tanto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policia del Municipio Libertador, brillan por su ausencia, cosa característica de este gobierno”.

Motivado a ello, Richard Blanco, realizó una serie de propuestas, a fin de mitigar las preocupaciones de los caraqueños, “es importante que todos colaboremos, se deben crear programas ambientales para que los ciudadanos se incorporen, clasificación de los desechos, instauración de más centros de trasferencia de basura, uno solo no es suficiente, se requieren en la ciudad al menos 4 centros más, el de Las Mayas no se da a basto para tanto, un centro compactador de basura, containers bien hechos, sacar la basura en horas puntuales para su recolección y funcionarios públicos y policiales a tiempo completo, con suficiente logística, profesionalismo y que exista un binomio entre la policia y la comunidad para atacar este flajelo”, resaltó.

Por último el diputado caraqueño, agregó que seguirá denunciando la negligencia de Jorge Rodríguez, “hay que desenmascarar a quienes no trabajan, el Ausente dijo que en 48 horas limpiaría la ciudad y es mentira, aquí se lo estoy demostrando”, concluyó.

DC|NP