Retuvieron al diputado Luis Florido en Maiquetía: Anularon su pasaporte y sométido a trato vejatorio

Este viernes en horas de la tarde, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido fue detenido y se le anuló su pasaporte en su arribo al país, luego de denunciar la violación a los Derechos Humanos, la crisis que vive Venezuela y las acciones internacionales por el rescate de la democracia venezolana.

Por tal motivo, este sábado Florido, acudirá al Ministerio Público (MP) para denunciar la violación de su inmunidad parlamentaria.

El parlamentario denunció que el Saime anuló su pasaporte, a pesar de que él es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

Los funcionarios encargados del operativo alegaron que Florido “reportó su pasaporte como robado”, razón por la cual el documento debía ser anulado. Sin embargo, Florido negó haber realizado tal reporte.

“El funcionario me indicó que me esperara un momento, porque no le funcionaba la computadora, lo que me pareció extraño. Inmediatamente desconfié, porque se llevó mi pasaporte, pasaron como unos 15 minutos y no regresaba con mi pasaporte, por lo que decidí ir yo mismo, y me encuentro con el muchacho, quien estaba esperando sentado que su superior le diera una orden al respecto (…) Le exigí que me diera mi pasaporte porque tengo inmunidad diplomática”, relató el legislador.

