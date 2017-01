Protestan frente al Palacio de Justicia exigiendo liberación de Yon Goicochea #27Ene

A 5 meses del encarcelamiento Yon Goicoechea, la esposa del activista de Voluntad Popular y preso político, Rosaura Valentini, hizo un llamado a los funcionarios del Estado para que no sigan siendo cómplices en la violación sistemática de los derechos humanos y a que acaten la sentencia dictada por el Tribunal Vigésimo Primero de Control. En ese sentido, destacó que Goicoechea debe ser liberado inmediatamente.

“Aquí nos encontramos los familiares de Yon Goicoechea, esperando que de verdad se haga justicia, que cese la violación sistemática de los derechos de mi esposo y de todas aquellas personas que se encuentran injustamente detenidas. El tribunal de la causa tiene más de un mes que no da despacho, mientras nuestra familia sigue esperando que se dé la liberación inmediata de mi esposo, quien debería estar ahora con sus dos hijos, con su madre. Yon seguirá fuerte hasta que se haga justicia y se acate la sentencia dictada por el tribunal”.

El abogado del dirigente político de la tolda naranja, Nizar El Fakih, señaló que hasta el momento el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no ha sido notificado de la decisión del tribunal en la medida en que este no ha dado despacho para emitir la boleta de excarcelación que debe ser entregada al órgano de inteligencia. Por esa razón, aseguró que existe una denegación de justicia ya que el tribunal no está respondiendo a las solicitudes y no ha hecho los procedimientos necesarios para hacer cumplir la sentencia.

“Aquí lo que existe es una absoluta denegación de justicia, una violación sistemática de los derechos humanos. A Yon Goicoechea le fue dado una medida libertad condicional, que significa que Yon debe estar hoy frente a su familia y en libertad. No existe ninguna explicación jurídica para que el tribunal tenga más de un mes sin dar despacho, negando la justicia no solo a Yon Goicoechea sino también a cientos de venezolanos que pueden estar esperando ser atendidos por el Tribunal. Estamos frente a una persona que está arbitrariamente presa y por eso nosotros exigimos la libertad inmediata de Yon Goicoechea”.