Peñaranda: “Me siento orgulloso por estar representando a mí país”

La cesión de Adalberto Peñaranda al Málaga CF ya es todo un hecho. Luego del entrenamiento matinal, en el que fue el protagonista, el venezolano se vistió de gala para atender a los medios de comunicación y ofrecer sus primeras impresiones como jugador malaguista.

“Estoy muy contento por volver a la Liga, para volver a dar lo mejor de mí” comentó el criollo que agradeció a Dios y luego al Málaga por la oportunidad que le ofrecieron de regresar al campeonato donde adquirió notoriedad la temporada pasada.

Con respecto a las razones por las que decisión recalar en el Málaga, Peñaranda explicó que “tenía varias ofertas de la Liga, pero elegí al Málaga porque desde hace unos años ellos querían ficharme y tenía esa espinita calvada”.

Aunque recalcó que al escuchar el nombre del Málaga “no lo pensé dos veces”, indudablemente la presencia de Roberto Rosales, Juan Pablo Añor y Mikel Villanueva en el club andaluz fue aliciente para que al merideño no dudará de su elección.

“La verdad es que me siento bien orgulloso por estar aquí representando mi país. Es histórico que haya cuatro venezolanos en el equipo. Ellos me han facilitado las cosas, ya antes de entrenar me presentaron a todos los compañeros y creo que no tendré problemas”, acotó.