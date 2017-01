Pacquiao reta a McGregor

No paran de salirle posibles rivales al rey de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. El último que ha olido el negocio ha sido el filipino Manny Pacquiao, una leyenda del boxeo que apura sus últimos coletazos ern el ring antes de dedicarse de lleno a su carrera política en Filipinas.

Manny Pacquiao cree que podría competir y ganar a McGregor, campeón del peso pluma y ligero de la UFC… pero ha dicho que solo se lo plantearía si el combate tuviera lugar en un ring de boxeo y no dentro del octágono de la UFC. “Solo aceptaría si es en un ring, no en MMA”, avisa el filipino, que no está dispuesto a salirse de los límites del boxeo.

Más morbo, pues, para las supuestas negociaciones de un reto entre la MMA y el boxeo, ya que el entorno de McGregor estaría manteniendo conversaciones para enfrentarse con Floyd Mayweather, si éste acepta la oferta económica de la UFC, por ahora parece ser que insuficiente. Y mientras tanto, Pacquiao no quiere quedarse fuera de la foto de una posible nueva ‘Pelea del Siglo’ como la que protagonizó y perdió el año pasado ante Mayweather.

DC|MD