Oposición comienza a concentrarse en Parque Cristal #23Ene

La mañana de este lunes, 23 de enero, dirigentes de la oposición se congregan en Parque Cristal, en Caracas, para marchar hasta la sede del CNE a exigir elecciones regionales.

El exsecretario de la Mesa de al Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, indicó que marchan para exigir un derecho esencial. “Un derecho que forma parte de nuestros derechos constitucionales, nuestro derecho a votar, a decidir quien nos gobierne y nos representa, que se ha negado por parte de las autoridades”.

Desde Parque Cristal sostuvo que “la constitución es una integridad, no se puede respetar parcialmente la constitución , hay que respetarla toda o no se la está respetando(…) si hubieran convocado elecciones el año pasado no habría que hacerle un llamado, estamos luchando por derechos que tenemos, tenemos que exigir la libertad de los presos políticos”.

El diputado por la MUD, Juan Guaidó señaló que “con estafadores es difícil negociar y tener un diálogo sincero. Si el diálogo fuera sincero, habría elecciones, liberarían a los presos políticos. Nosotros, siendo mayoría, haremos respetar nuestros derechos en las calles”.

#Ahora desde Parque Cristal venezolanos salen a marchar hoy 23 enero para exigir su derecho al voto pic.twitter.com/dFIIXlbcSV — Analítica (@Analitica) January 23, 2017

10:45 am #23Ene Así luce el punto de concentración en Parque Cristal. @laregionweb pic.twitter.com/RcCfP3Tw3h — Gabriel Balbás (@gabrielbalbas) January 23, 2017

#VzlaExigeVotarYA Desde temprano en Parque Cristal junto a nuestro bravo pueblo de Venezuela que hoy salio a exigir ELECCIONES YA #23Ene pic.twitter.com/UYij1wXkP5 — Hayber Farias (@HayberF) January 23, 2017

Así está la concentración de protesta de la oposición en Parque Cristal. Unos pocos miles de personas. #23Ene pic.twitter.com/to6UREljDd

— Daniel García Marco (@danigmarco) 23 de enero de 2017

DC|Panorama