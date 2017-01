No venderán pesos colombianos a quienes ganen salario mínimo

Trabajadores de las casas de cambio, ubicadas en San Cristóbal, informaron a quienes acudían a buscar información sobre los requisitos que no le venderán pesos colombianos a los que ganen salario mínimo. “Nos dijeron que no nos van a vender pesos porque no pagamos impuesto sobre la renta, que es una de las exigencias para hacer las operaciones”, contó José Torres.

Nelson Ortega, director de Planificación y Desarrollo de la Gobernación de Táchira, aseguró que serán evaluadas las solicitudes para transar bolívares por pesos. “Si yo gano salario mínimo y el salario mínimo está en 40.638 bolívares, la pregunta es: ¿puedo hacer una transacción de aproximadamente 200.000 bolívares. Eso hay que evaluarlo”, dijo.

Por ejemplo, se necesitan 146.850 bolívares, por ejemplo, para comprar 200 dólares en su equivalente en pesos; es decir, 587.400 pesos, que es lo máximo que se puede transar diariamente en efectivo en las casas de cambio. El cálculo se hace según la tasa establecida por el Banco de la República de Colombia, que es 2.937 pesos por dólar.

Aunque Ortega afirmó que el grupo Italcambio tiene funcionando en óptimas condiciones su sistema para dar el servicio, es reiterada la queja de los usuarios obre las dificultades para acceder al portal y llenar el formulario en línea y solicitar una cita.

El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, señaló que el primer día de operaciones de las casas de cambio en la entidad, hubo 443 transacciones en efectivo por 390.726.000 pesos colombianos, mientras que en Zulia, donde hay 5 casas de cambio, el registro fue menor: 209 operaciones por 108.810.000 pesos.

Las transferencias electrónicas realizadas en las casas de cambio –por hasta un máximo de 300 dólares en su equivalente en pesos, que son 881.100 pesos– se hacen a una sociedad de intermediación cambiaria que cuenta con dos sedes en Cúcuta.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, esas empresas de servicios cambiarios aseguraron que no manejan información sobre las transacciones desde Venezuela. “Un funcionario dijo que desde hace mucho tiempo no reciben giros desde Venezuela y que no sabía nada del nuevo sistema”, reseñó el impreso.

El cambio en frontera se mantiene entre 0,90 y 1 peso por bolívar a tres días de operaciones de las casas de bolsa en Táchira y Zulia, donde la cotización se fijó en 4 bolívares por peso.

Ahora Brasil. El presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días abrirán 20 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana. “Un éxito total las casas de cambio. Están estableciendo el valor real del bolívar en la frontera. Inclusive vamos a abrir una casa de cambio en Santa Elena de Uairen, en la frontera con Brasil. Los números son un éxito”, aseguró.

Informó que a partir de la próxima semana también comenzarán a operar 11 gasolineras más en la zona fronteriza con Colombia y Brasil.

En Apure se abrirán las estaciones La Llovizna y El Amparo. “Vamos a abrir una en Santa Elena de Uairén (estado Bolívar)”, prometio Maduro.

“Yo aspiro a que el gobierno de Colombia evalúe con mayor objetividad, realismo y justicia todas las medidas positivas que he venido activando para el bienestar del pueblo de la frontera”, dijo sobre la negativa colombiana de permitir el paso de vehículos a Venezuela.

El mandatario pidió a su par colombiano, Juan Manuel Santos, levantar esta medida para que “más temprano que tarde el pueblo colombiano pueda echar la mejor gasolina, el mejor diesel, al mejor precio”.

DC|El Nacional