Myriam Abreu se convirtió en madre ¡Felicidades!

Este día 16/01/2017 ( por la madrugada) Siempre será el que marcará el resto de mis días, AGRADECIENDO AL TODO PODEROSO " DIOS" PRIMERO QUE NADA. AL protagonista de mi Bendición MI ESPOSO… Y A USTEDES QUE CON SUS MENSAJES Y ORACIONES ME AYUDARON A TENER LA FORTALEZA Y LA PACIENCIA SUFICIENTE PARA LOGRAR VER EN LOS OJOS DE MIS HIJOS LA PUREZA, LA CALMA, LA PAZ, LA INOCENCIA, Y EL VERDADERO AMOR, ESE AMOR QUE ME ENVIÓ EL MEJOR DE LOS MENSAJES, SER SU MADRE; VERLOS FUE MÁGICO, SENTIRNOS UNA BENDICION SUS CORAZÓNES ME HABLARON Y ME DIERON LA BIENVENIDA A SUS VIDAS, ME SUSURRARON LO MUCHO QUE ME NECESITAN ASÍ COMO YO A ELLOS. SON LO MÁS PRECIADO QUE UN SER HUMANO PUEDA TENER (Los hijos) pues yo con mi calor también les transmití las sensaciones y emociones de sentirme afortunada por tenerlos, por verlos y de saber que están bien, para mi ya es una Deuda que tengo con DIOS Y CON ELLOS. •GRACIAS POR EXISTIR HIJOS ENTREGARÉ LA MEJOR PARTE DE MI, DE MI FASE COMO MADRE Y HUMANA PARA PROTEGERLOS, EDUCARLOS, Y GUIARLOS SIEMPRE POR EL CAMINO DE DIOS. #soyMadre #GraciasDios #TeAmoDios #GraciasPadrePio #TeAmoEsposo #twinsstefanoyfrancesco #losAmoHijos #morochos #TengoYAmiPropiaFamilia 😍❤️😍

A photo posted by MYRIAM ABREU 🔴 (@barbieabreu) on Jan 16, 2017 at 8:12pm PST