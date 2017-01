El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, mencionó este lunes que el proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición “fracasó” debido a que el Gobierno “no cumplió” con los puntos acordados en dicho proceso.

Por otra parte, indicó que a pesar de no tener información exacta “(…) tengo que decir que no estoy seguro de que vaya a continuar la mesa de diálogo y sobre todo, no estoy seguro de que el Vaticano o la Santa Sede pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo”.

Padrón igualmente manifestó que la carta enviada por el secretario ejecutivo del Vaticano, Pietro Parolín, al Gobierno Nacional era para pedir resultados concretos con respecto a dicho proceso, pero al no ver ningún avance, dijo, “me imagino” que la Santa Sede no continuará como acompañante.

Más temprano, el papa Francisco, apostó por “caminos de diálogo” en Venezuela para que las consecuencias de la crisis económica, política y social “dejen de pesar” en la población.

Aunque para el 13 de enero estaba prevista la tercera reunión formal con los integrantes de la mesa de diálogo, la oposición ratificó que no asistirá debido, a su juicio, al incumplimiento del Gobierno en lo suscrito entre ambas partes.

DC|EU