Mira el primer selfie del 2017 de Kim Kardashian

Gracias al traumatizante episodio en París el pasado octubre donde fue asaltada a punta de pistola, Kim Kardashian optó por abandonar las redes sociales.

Año nuevo, vida nueva. Ese parece ser el lema de la esposa del rapero Kanye West, quien compartió su primer selfie del año este jueves y volvió a usar Instagram. La estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!), divulgó una imagen en su cuenta de Snapchat junto a la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, de 61 años.

“Primer selfie de 2017 con mi mamá”, escribió Kim, de 36 años, en la foto donde aparece haciendo un símbolo de paz con su mano izquierda.

Kardashian también compartió una tierna imagen de sus hijos North West y Saint West en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 90 millones de seguidores.

El 2016 fue un año muy difícil para Kardashian, rumores de separación, un robo que la dejó en shock y el colapso nervioso de Kanye han sido los titulares de los que fue protagonista en los medios.

