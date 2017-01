Mil 697 casos de Malaria son registrados en el Zulia

Desmienten las declaraciones de Pedro Morell Gutiérrez, director regional de Salud Ambiental del Zulia, quien afirmó a medios nacionales que los casos registrados de la enfermedad fueron “introducidos” y que se encuentran ubicados solo en los municipios Machiques de Perijá y Mara.

Basados en los datos oficiales (no divulgados) de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, informaron que los casos hasta diciembre del 2016, según las cifras que manejan, es 1,43 veces mayor que la cantidad de casos acumulados en 2015, en el mismo lapso. El porcentaje de ascenso es del 43,20 por ciento, así como señalan que los casos autóctonos a cinco municipios, predominando el parásito plasmodium vivax.

Agregan que según el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto de Salud de Colombia, el Zulia exportó 48 casos a los departamentos Guajira, César y Norte de Santander del país vecino.

“Esta conducta reiterada, de falta de trasparencia, viola el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados y tener acceso a los datos oficiales de interés general”, denunció José Feliz Oletta, exministro de Sanidad y miembro de la SVSP.

Explicó que si las autoridades no informan, el problema no se hace evidente o pasa desapercibido. La población desconoce los riesgos, se expone a adquirir la enfermedad, así como los médicos desinformados no piensan en que un caso febril pueda ser causado por malaria. “Ubican el problema muy lejos. No identifican que existen áreas cercanas de transmisión activa de la enfermedad y descartan el vínculo epidémico. Esto retrasa y desorienta el diagnóstico precoz, que es fundamental para que el tratamiento sea efectivo y se eviten complicaciones graves”.

Municipios afectados

Municipio Parroquia Casos

Machiques de Perijá Libertad mil 580

Mara Mons. Marcos S. Godoy 107

Sucre El Batey 6

J.M Semprún Francisco Javier Pulgar 3

Colón Bari.

DC|LV