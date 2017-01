¿Miedo irracional al océano? ¡Conoce la fobia!

Si amas el mar y estar dentro del agua seguramente no imaginarás que hay personas a las que les aterra estar cerca o si quiera pensar en el océano, no solo porque no sepan nadar, si no porque tienen miedo a la sensación de no saber qué hay bajo sus pies.

A esto se le conoce como talasofobia, y aunque no es muy común puede causar en las personas que lo padecen los síntomas comunes de cualquier otra fobia, como ansiedad, mareos, náuseas, ganas de vomitar por movimientos similares a los que provoca la marea, resequedad de los labios, taquicardia y dificultad para respirar. De acuerdo a especialistas, esto se da porque la mente reacciona ante posibles encuentros con grandes masas de agua.

Lo cierto es que ante la inmensidad de las aguas quienes tienen está fobia pueden quedarse inmóviles totalmente en pánico o tener síntomas físicos como los mencionados anteriormente.

Lo bueno es que la talasofobia puede tratarse en algunos casos, con medicamentos ansiolíticos o terapia cognitivo-conductual – la cual ayuda a tomar conciencia de pensamientos inexactos o negativos, y superarlas de la mejor manera posible-.

Si al ir a la playa a estado con alguien o tus has pensado en las criaturas que puedes encontrar debajo del agua entonces puede que seas o esa persona sea talasofobiaca.

DC|EME