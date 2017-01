Marjorie de Sousa lista para recibir a Matías

En estos últimos meses, Matías Gregorio le ha regalado a Marjorie de Sousa más que una bella barriguita. “Ha pasado algo muy bonito en esta etapa de mi vida. Soy muy acelerada y he tenido que aprender a estar en paz y en más calma”, cuenta la actriz venezolana de 36 años, quien durante su embarazo ha aprendido hasta a contemplar los frondosos árboles que rodean el balcón de su casa en Ciudad de México. “Siento que el bebé me pide momentos conmigo. Me está diciendo: ‘Vamos a hacer esto juntos’”.

Su prometido el también actor Julián Gil, también está con de Sousa en esta nueva aventura que apenas inicia. Será el próximo mes que la pareja recibirá a su retoño.

“[Estamos] esperando construir una familia de mucha comprensión y amor”, dice Gil por su parte.

DC|People